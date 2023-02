Ostia, agguato a colpi di pistola davanti al portone di casa: morto pregiudicato 48enne, indagini in corso

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un uomo di 48 anni ha perso la vita nella tarda serata di giovedì 2 febbraio 2023 a Ostia in provincia di Roma. Si tratterebbe di Fabrizio Vallo, volto e nome noto alle forze dell’ordine, raggiunto da diversi colpi di pistola mentre si trovava davanti al portone di casa. Sull’omicidio, che sa di regolamento di conto, è stata aperta una indagine da parte dei Carabinieri di Ostia.

Ostia, morto pregiudicato 48enne

Cinque colpi di pistola non hanno lasciato scampo a Fabrizio Vallo, 48enne pregiudicato freddato nella sera di giovedì 2 febbraio 2023 davanti al portone di casa in via del Sommergibile. I killer, secondo quanto emerso dalle prime rilevazioni, avrebbero agito in coppia e avrebbero sparato colpi multipli verso Vallo con l’intento di ucciderlo.

L’uomo, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine intervenute sul posto, è stato colpito al volto e all’addome, con le ferite che non gli hanno lasciato scampo. Ex sorvegliato speciale, Vallo aveva trascorso diversi periodi in carcere per rapine ai danni di commercianti della zona.

Le indagini dei Carabinieri

Sull’omicidio stanno ora indagando i Carabinieri di Ostia, coadiuvati dal nucleo investigativo, che stanno cercando di ricostruire gli ultimi momenti di vita di Vallo. Alla base del raid omicida, riferiscono, potrebbe esserci anche un regolamento di conti.

A sparare sarebbero stati in due, con i killer che si sono dati subito alla fuga. Le indagini, al momento, si concentrano sulla pista riguardante il traffico di stupefacenti per il quale Vallo era stato più volte accusato. Probabilmente, riferiscono i media locali, l’omicidio potrebbe essere legato proprio al controllo di una piazza della droga nella provincia di Roma.

L’agguato, riferisce Il Messaggero, è avvenuto nello stesso punto in cui, nel novembre del 2011, avvenne il duplice omicidio di Giovanni Galleoni e Francesco Antonini, alias “Baficchio” e “Sorcanera”, evento che segnò l’ascesa del clan Spada.

Chi era Fabrizio Vallo

Fabrizio Vallo, come detto, era un volto noto alle forze ordine. Sorvegliato speciale, in passato il 48enne si è reso protagonista di più rapine nel Lidense, mettendo a segno vari colpi.

Nel 2002 fu acciuffato da carabinieri e polizia nella sua abitazione di via del Sommergibile 29, dopo aver derubato una tabaccheria di piazza Scipione l’Africano, nel 2006 rapinò invece un supermercato di via Cagni.