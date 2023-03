Ostaggi di un uomo armato in una farmacia in Germania: il sequestratore è stato arrestato

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Due persone sono state tenute in ostaggio da un uomo armato all’interno di una farmacia a Karlsruhe, in Germania. Alcuni residenti avevano segnalato degli spari, poi le ripetute chiamate alle forze dell’ordine hanno portato alla chiusura dell’area da parte degli agenti. Dopo qualche ora, l’uomo è stato arrestato. Il sequestratore aveva chiesto un milione di euro come riscatto.

Ostaggi di uomo armato in una farmacia in Germania, cos’è successo

L’episodio ha avuto luogo intorno alle 16:30 di venerdì 10 marzo al centro di Karlsruhe, in Germania.

Alcuni residenti alle 16:30 hanno allertato le autorità al seguito di alcuni spari, segnalando la presenza di un uomo armato all’interno di una farmacia negli stessi giorni in cui si stava svolgendo una fiera.

Fonte foto: ANSA La polizia ha circondato una farmacia in Germania dopo che un uomo armato ha preso in ostaggio due persone

L’uomo era in possesso di un’arma da fuoco. Come riferisce ‘Bild’, il sequestratore ha cominciato a trattare la liberazione degli ostaggi una volta arrivati gli agenti della polizia.

La trattativa per il riscatto

Un gruppo di poliziotti “armati fino ai denti”, riferisce un residente, ha circondato l’edificio in cui si trova la farmacia e ha cominciato a trattare con il sequestratore.

Quest’ultimo avrebbe chiesto circa un milione di euro per la liberazione degli ostaggi. Per questo gli agenti hanno iniziato una lunga trattativa.

Nel frattempo la polizia aveva transennato l’area consigliando a chiunque di evitare quella zona.

Nelle stesse ore si doveva tenere lo spettacolo di un educatore cinefilo, Martin Ruetter, mentre presso la Konzerthaus era atteso un concerto. Entrambi gli eventi, per ovvi motivi, sono stati annullati.

L’arresto

Dopo ore di trattativa, alla fine gli agenti sono riusciti a fare irruzione all’interno della farmacia e sono stati in grado di liberare gli ostaggi e arrestare il sequestratore.

Nonostante le esplosioni avvertite all’inizio del sequestro, fortunatamente – riferisce il portavoce della polizia Dennis Krull – non ci sono stati feriti.

Per il momento non è dato conoscere l’identità del sequestratore, né la sua età.

Fortunatamente la vicenda si è conclusa in positivo. In molti temevano che si ripetesse la tragedia di Dresda, dove un uomo aveva sequestrato alcune persone in un centro commerciale dopo aver ucciso la madre.

Anche ad Amsterdam un uomo aveva preso ostaggi all’interno di un negozio, ma per fortuna senza conseguenze gravi.