Osimo, scoperto lavoro nero in una pizzeria: la titolare si scaglia contro i poliziotti, clienti impietriti

E’ di 5.000 euro la sanzione inflitta alla titolare di un ristorante/pizzeria di Osimo, a seguito di un’operazione di controllo della Polizia di Stato. L’intervento è avvenuto nella frazione di San Biagio, dove sono state riscontrate diverse irregolarità amministrative.

Controlli e aggressione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, durante un controllo congiunto tra la Questura Dorica e il Commissariato di P.S. di Osimo, gli agenti sono stati verbalmente aggrediti dalla titolare e da un dipendente del ristorante, quest’ultimo privo di contratto di lavoro. La titolare si è mostrata non collaborativa, rendendo difficoltosa la verifica.

L’atteggiamento dei due non è sfuggito ai clienti che assistendo alla scena sono rimasti impietriti di fronte all’attacco ingiustificato contro gli agenti che stavano svolgendo il loro dovere.

Recidiva e sanzioni

Gli accertamenti hanno rivelato che la titolare era già stata sanzionata in passato per impiego di personale in nero. L’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ancona ha quindi notificato un decreto di sospensione dell’attività, con una maxi sanzione di 5.000 euro. Ulteriori multe di 2.500 euro, 1.800 euro e 300 euro sono state comminate per altre irregolarità.

Rischio di inagibilità

Il locale, attualmente chiuso al pubblico, rischia la dichiarazione di inagibilità dal Comune di Osimo per la presenza di barriere architettoniche. I servizi igienici sono accessibili solo tramite una scala priva di servoscala per disabili, violando il Decreto Ministeriale n.236/1989.

Controlli continuano

I controlli amministrativi proseguono in tutta la provincia, con l’obiettivo di individuare eventuali irregolarità che possano compromettere la sicurezza e l’incolumità dei cittadini.

