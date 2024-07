Orsa sul lago di Molveno, paura per una donna e i suoi 3 bimbi: pioggia di segnalazioni nelle località vicine

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Paura sul lago di Molveno per una donna e i suoi tre bimbi: la famiglia ha avuto un incontro ravvicinato con un’orsa, che ha toccato la maglietta della signora, di nazionalità svizzera, senza però provocare alcuna ferita. L’animale era in compagnia di un cucciolo di orso.

Cosa è successo sul lago di Molveno

A dar notizia dell’incontro ravvicinato tra una mamma con tre bambini e una femmina di orso (accompagnata da almeno un piccolo) è stata la Provincia di Trento, tramite una nota. L’episodio, segnalato al numero unico di emergenza 112, è avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì 10 luglio, mentre la famiglia stava passeggiando lungo il lago di Molveno, sulla sponda sud-occidentale.

La nota della Provincia di Trento riporta il racconto della donna: durante la camminata l’orsa è stata notata a fianco della rampa che sovrasta la strada e poco dopo è avvenuto un falso attacco. La signora si è girata verso i figli per proteggerli e in quel momento l’orsa l’ha toccata sulla maglietta, senza causare alcuna ferita. L’animale si è allontanato ed è stato raggiunto successivamente da un piccolo.

L’intervento del Corpo forestale trentino

La Provincia di Trento ha riferito, inoltre, che una squadra specializzata del Corpo forestale trentino, con il supporto dell’unità cinofila, si è recata sul luogo dell’incontro ravvicinato tra la famiglia e l’orsa con il piccolo per verificare che gli animali si siano allontanati dalla zona, oltre che per individuare l’esatto luogo in cui è avvenuto quanto raccontato dalla donna al fine di raccogliere eventuali campioni biologici utili per la possibile identificazione dei plantigradi.

Segnalato un orso tra Primiero, Vanoi e Tresino

Proseguono, intanto, le segnalazioni della presenza di un orso tra Primiero, Vanoi e Tesino: come riportato da lavocedelnordest, sono state segnalate arnie distrutte e tracce dell’animale nei boschi.

Ciò nonostante, nessuna conferma ufficiale sulla presenza di un orso in quest’area è arrivata dalla Forestale di zona.

In Romania un orso ha ucciso una 19enne

Dalla Romania, proprio in queste ore, è arrivata la notizia dell’aggressione mortale da parte di un orso ai danni di una ragazza di 19 anni, che stava facendo un’escursione assieme al suo fidanzato.

L’animale, spuntato all’improvviso, ha afferrato la 19enne e l’ha trascinata via, uccidendola.