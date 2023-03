Ornella Vanoni attacca Gino Paoli a Belve poi parla delle canne: la cantante svela perché ha iniziato a fumare

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Dagli eccessi sessuali alle droghe, dal paragone con Mina alla storia tormentata con Gino Paoli: Ornella Vanoni si è racconta a tutto tondo a Belve, nell’ultima puntata del programma ideato e condotto da Francesca Fagnani. La cantante 88enne, tra le più grandi interpreti della musica italiana, è stata la super ospite e anche la voce protagonista della sigla di apertura dell’appuntamento finale della trasmissione in prima serata su Rai2, che ha visto anche la partecipazione di Claudio Amendola e Claudia Pandolfi.

L’intervista a Ornella Vanoni

Nell’intervista TV a Francesca Fagnani, Ornella Vanoni si è aperta totalmente raccontando dettagli più o meno noti della sua vita e della carriera, della sua giovinezza e delle relazioni. La cantante non ha mai negato, ad esempio, i suoi amori con le donne: “Una è stata una grande amicizia che è durata tanti anni. Un’altra è durata meno. Le donne sono attraenti, però a me purtroppo il sesso femminile non interessa molto, e infatti ho fatto soffrire queste persone. Io mi innamoro della persona, in quell’altra cosa non sono molto brava”.

Tra le sue storie più importanti ha ricordato la vita sfrenata con Giorgio Strehler, tra eccessi sessuali e droghe: “È l’uomo che mi ha amata di più, ma non mi ha protetta da situazioni estreme perché non poteva farne a meno. Voleva tornare con me, ho detto di no”.

La risposta a Gino Paoli

La cantante ha poi parlato della relazione tormentata con Gino Paoli, che di lei, come le ha ricordato Fagnani in trasmissione, ha dichiarato che “si è smollata con l’età, ora sente l’esigenza di raccontare anche cose che sarebbe meglio non dicesse”.

“Anche lui sarebbe meglio non dicesse” ha ribattuto Ornella Vanoni senza farsi pregare, riferendosi alle affermazioni di Paoli all’Ariston, per le quali la figlia di Little Tony ha pensato anche alla querela.

Fonte foto: ANSA La conduttrice di “Belve” Francesca Fagnani

“Guarda quello che ha cercato di raccontare a Sanremo. Come se fosse a casa sua. Si è dimenticato che era a Sanremo… ha visto Morandi e gli è partita quella roba lì… che non andava fatta. Amadeus era terrorizzato e l’ha portato via” ha detto la cantante anche lei reduce dall’ultima esibizione sul palco del Festival.

Sempre a proposito di Paoli, e della sua “ironia che nessuno capisce”, Vanoni dichiara divertita: “Io sono ironica, lui no. Questa ironia di me si sa, si vede e si sente. Di lui proprio no, però se vuole essere ironico, poverino, non diamogli contro”.

Ornella Vanoni e le canne

Dopo aver confessato anche di avere subito per tutta la sua carriera il confronto con Mina (“Mi sono sentita la numero due”), Ornella Vanoni ha risposto così alla domanda di Francesca Fagnani sul suo “vizio” più grande: “Le canne. A un certo punto non dormivo più. Mio padre mi fece fare perfino la cura del sonno: ero disperata. Finché un giorno non mi hanno fatto fare una canna e allora ho detto: ecco la mia medicina”.