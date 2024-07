Ornella Muti contro Vittorio Cecchi Gori per la presunta relazione, attrice smentisce e minaccia la querela

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Scontro tra Ornella Muti e Vittorio Cecchi Gori. Dopo alcune dichiarazioni del produttore su una supposta storia d’amore tra i due che sarebbe avvenuta in passato, l’attrice minaccia querela: “Tutelerò la mia onorabilità”.

Le dichiarazioni di Vittorio Cecchi Gori

Il produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori ha rilasciato alcune dichiarazioni durante un’intervista al Lucca Summer Festival. Il racconto è volto su alcune storie romantiche, quella più conosciuta con Rita Rusic e un’altra inedita, riguardante Ornella Muti.

“Prima della Rusic c’era stata la Muti, ma la Muti però ero innamorato io, non era innamorata lei. Bisogna essere innamorati in due eh! Ce l’ho avuta con lei una storiella d’amore, però non è finita in bene. Pure Celentano si era innamorato di lei” ha dichiarato il produttore.

Fonte foto: ANSA Vittorio Cecchi Gori

“Ci eravamo tutti un po’ innamorati della Muti, era proprio bella. È bella, poverina. Poverina perché non la sento da un po’ di tempo! Lasciamo perdere! A mia madre le era simpatica, la faceva ridere. Lei effettivamente era spiritosa, Francesca è spiritosa. Io la chiamavo così. I problemi di Francesca sono altri che non sta a me adesso dirli” ha poi concluso.

Ornella Muti minaccia la querela

Francesca è il vero nome di Ornella Muti, tra le più importanti attrici italiane del secolo scorso, che non ha gradito le parole di Cecchi Gori, smentendole immediatamente e arrivando a minacciare conseguenze legali:

“Non ho mai avuto una relazione con Cecchi Gori. Penso che sarebbe più dignitoso restarsene a casa piuttosto che andare in giro a dire cose non vere. Se non mi chiede scusa darò incarico al mio legale affinché la mia onorabilità di donna e madre sia tutelata nelle opportune sedi” ha dichiarato Muti all’agenzia di stampa Adnkronos.

“Sono una donna molto gelosa della sua vita privata mi sono sempre fatta i fatti miei e non riesco a capire perché certi uomini vadano in giro a rilasciare dichiarazioni false su di me. Ha detto che ho problemi? Non so a che cosa si riferisca, tutti abbiamo problemi, la trovo una frase veramente sgradevole” ha poi concluso

La storia di Ornella Muti e Vittorio Cecchi Gori

Vittorio Cecchi Gori è stato uno dei produttori cinematografici italiani simbolo della fine del ‘900. Cresciuto nella casa di produzione del padre, che nel 1993 ha ereditato, è stato anche politico e presidente e proprietario della squadra di calcio della Fiorentina.

Ornella Muti è stata una delle star più famose del cinema italiano a partire dagli anni ’70. Ha recitato tra gli altri anche in Romanzo Popolare di Mario Monicelli e nel film candidato al premio Oscar I Nuovi Mostri.