Orlando, bimbo di 2 anni uccide il padre: così si è consumato il dramma

Un bimbo trova una pistola carica, la impugna, la rivolge verso il padre e spara, uccidendolo. La tragedia si è consumata a Tobie Court, Orlando, in Florida. La vittima, Reggie Maybry (26 anni), in seguito alle ferite riportate, è deceduta in ospedale. Sia Reggie sia la compagna erano in libertà vigilata, per possesso di droga.

Scartata l’ipotesi di suicidio

Come riportato dai media locali, il bambino avrebbe trovato l’arma carica per terra, in una busta. Dopo averla presa tra le mani, l’ha puntata accidentalmente contro il padre che stava giocando con un videogioco. Poi ha premuto il grilletto.

La madre, come reso noto dall’l’ufficio dello sceriffo della contea di Orange, è stato arrestata. I funzionari hanno raccontato che, inizialmente, si è creduto che si fosse innanzi a un episodio di suicidio. In ospedale, però, è stato stabilito che Maybry era stato colpito alla schiena.

Fonte foto: ANSA

Il fratello maggiore di 5 anni del bimbo che ha sparato ha poi spiegato agli agenti che è stato proprio il fratello minore ad aver fatto fuoco sul padre. Nel momento in cui si è consumata la tragedia in casa c’era anche un piccolo di soli cinque mesi.

La pistola mal custodita

Lo sceriffo John Mina ha riferito ai giornalisti che la pistola non era adeguatamente custodita e che il bambino di due anni ha potuto entrarne in possesso con facilità. Da qui le accuse di negligenza che ora pendono nei confronti della compagna della vittima nonché madre del piccolo, una donna di 28 anni.

Maybry e la donna si trovavano entrambi agli arresti domiciliari e non erano autorizzati a livello legale a possedere un’arma da fuoco. Lo sceriffo ha parlato di una situazione “tragica”, aggiungendo che la tragedia di Tobie Court dovrebbe fungere da monito per coloro che sono proprietari di armi. Tutti devono assolutamente custodire in modo corretto i loro oggetti, ha sottolineato Mina.

Usa, in circolazione 357 milioni di armi

Secondo un report del Congressional Research Service, negli Stati Uniti, nel complesso, sarebbero in circolazione circa 357 milioni di armi. Uno studio effettuato dall’Università di Ginevra ha inoltre aggiunto che ci sarebbero 120 armi per ogni 100 abitanti.