Oriana Sabatini e il racconto alle pompe funebri con Paulo Dybala: cos'è la tanatoprassi

Oriana Sabatini, neo moglie del calciatore argentino Paulo Dybala, ha rivelato di avere una passione particolare per la tanatoprassi, ossia la tecnica di conservazione temporanea dei cadaveri. Addirittura ha reso noto di aver trascorso una serata in un’impresa di pompe funebri.

Oriana Sabatini: serata alle pompe funebri con Paulo Dybala

La cantante argentina, in un episodio del suo podcast “A dónde vamos cuando soñamos”, non solo ha spiegato di essere estremamente affascinata dalla tanatoprassi, ma anche di aver vissuto un’esperienza decisamente anomala alle pompe funebri assieme al marito.

La Sabatini ha raccontato che nel bel mezzo di una serata tranquilla ha fatto tappa in una ditta specializzata in cui c’era un cadavere.

Paulo Dybala e Oriana Sabatini

“ Ora vi racconto una cosa – ha narrato Oriana -. Daniel, il proprietario dell’impresa di pompe funebri, mi chiama e mi dice: “Ori, arriva un cadavere tra mezz’ora. Sei pronta a venire?. E ovviamente ho detto di sì. Erano le 22, avevo già cenato, non avevo altro da fare”.

In quel momento a casa con lei c’erano suo padre e Dybala, intenti a guardare in tv una partita di calcio della nazionale brasiliana. Visto che la serata non prometteva chissà che emozioni, la Sabatini si è detta: “Farò qualcosa di utile, andrò alle pompe funebri”. Detto, fatto!

Dybala: “Resto all’impresa di pompe funebri e faccio un giro”

Già così sarebbe stata una storia curiosa. Lo è diventata ancor più nel momento in cui il marito si è offerto di accompagnarla. Sempre Oriana: “Ho chiesto se qualcuno voleva venire con me e tutti si sono interessati, perché ovviamente tutti vogliono spettegolare, sono curiosi. Ebbene, alla fine Paulo ha finito per accompagnarmi e mi ha detto: ‘Non preoccuparti, resto lì all’impresa di pompe funebri e faccio un giro'”.

Così l’artista e il calciatore della Roma hanno trascorso una serata senza dubbio originale. La cantante ha poi spiegato che la morte ha sempre avuto una forte influenza su di lei, fin da quando era piccina.

In un’intervista che ha rilasciato di recente a LAM ha dichiarato che sin da bimba la morte ha catturato la sua attenzione: “Ero sempre molto curiosa”. Crescendo ha avuto la possibilità di avvicinarsi alla tanatoprassi, una passione che continua a coltivare.

Cos’è la tanatoprassi e da chi è rappresentata in Italia

La tanatoprassi è l’insieme delle cure inerenti al trattamento estetico delle salme prima delle esequie. Colui che effettua i trattamenti è definito tanatoprattore.

In Italia chi esercita la pratica è rappresentato dall’A.I.T. (Associazione Italiana di Tanatoprassi) e dall’I.N.I.T. (Istituto Nazionale Italiano di Tanatoprassi).