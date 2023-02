Oriana Fallaci, distrutta targa di un parco a lei intitolato a Pistoia: l'ira dei membri della Lega

Distrutta da ignoti a Pistoia una targa dedicata alla scrittrice Oriana Fallaci. La targa intitola un parco pubblico cittadino alla giornalista scomparsa nel 2006.

Pistoia, distrutta targa di Oriana Fallaci. Ira della consigliera comunale

La cerimonia di intitolazione si è svolta il 29 giugno 2020, non una data qualunque, bensì il giorno in cui Fallaci avrebbe compiuto 91 anni. A rendere pubblico l’episodio, è stata Cinzia Cerdini, consigliera comunale della Lega ed esponente della maggioranza che governa il capoluogo pistoiese da ormai sei anni.

“Siamo ciò che facciamo. Non è la prima volta che viene distrutto il cartello del giardino intitolato a Oriana Fallaci. Ne rimetteremo uno nuovo ma tu resti una mer**a”, il commento rabbioso di Cerdini in seguito all’accaduto.



Caccia al vandalo che ha vandalizzato la targa

Anche l’amministrazione di centrodestra timonata dal sindaco Alessandro Tomasi ha stigmatizzato l’accaduto, augurandosi che chi ha distrutto la targa possa presto essere individuato grazie alle riprese delle telecamere del circuito di videosorveglianza.

L’eurodeputata della Lega Ceccardi: “Profondo sdegno”

“La distruzione della targa dedicata ad Oriana Fallaci ha suscitato in me un profondo sdegno – commenta in una nota l’eurodeputata della Lega Susanna Ceccardi -. Oriana Fallaci è stata una delle più grandi giornaliste e scrittrici del XX secolo, con il suo lavoro ha affrontato alcuni dei più importanti temi sociali, politici e culturali del suo tempo”.

Per Ceccardi “questo atto di vandalismo rappresenta un’offesa non solo alla memoria di Oriana Fallaci, ma anche alla libertà di espressione e al diritto di ricordare i nostri intellettuali. Auspico che le autorità competenti riescano a trovare i delinquenti e che vengano prese tutte le misure necessarie per garantire la protezione delle targhe commemorative a memoria dei personaggi illustri del passato”.

“La memoria di Oriana Fallaci non può essere cancellata dall’odio e dall’intolleranza, ma continuerà a vivere attraverso la sua scrittura e il suo fondamentale contributo alla cultura della nostra società”, conclude l’eurodeputata.