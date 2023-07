Orecchio staccato a morsi a Napoli nel corso di una rissa all'imbarco dei traghetti: la video denuncia

Scene di violenza a Napoli davanti agli imbarchi dei traghetti di Porta di Massa. I contorni della vicenda sono ancora da chiarire, ma un video diffuso dal deputato Francesco Emilio Borrelli mostra l’aggressione.

Morso all’orecchio a Napoli

Nel video si vede un uomo aggirarsi nella zona degli imbarchi. A un certo punto individua qualcuno che, a quattro zampe, si trova nei pressi della fila per gli imbarchi.

L’uomo gattoni ha la peggio: viene aggredito, sottomesso e preso da dietro. Improvvisamente il suo assalitore sembra addentargli un orecchio.

La scena si prolunga e altri passeggeri accorrono per cercare di placare la furia dell’assalitore il quale, alto e robusto com’è, resiste strenuamente.

Rissa a Napoli e orecchio staccato (forse)

Qualcuno commenta i fatti: “S’è magnat’ a ‘récchia”, s’è mangiato l’orecchio.

Come detto i contorni della vicenda non sono chiari. E il video diffuso sui social inizia prima della violenza, segno che, possibilmente, ciò che viene mostrato è solo l’epilogo di un antefatto ancora ignoto.

Il video diffuso da Francesco Emilio Borrelli

“Una violenta rissa è scoppiata agli imbarchi dei traghetti a Porta di Massa per circostanze ancora da chiarire”, scrive su Facebook Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra (e già consigliere regionale) da sempre attivo nel denunciare disservizi, malaffare e degrado.

L’impegno di Borrelli gli è costato minacce, danneggiamenti e aggressioni.

“Nel video che mi è stato inviato si vedono due uomini venire alle mani con estrema violenza”, prosegue Borrelli.

“Uno dei due, secondo i commenti dei presenti, avrebbe morsicato l’orecchio del contendente dopo averlo bloccato a terra”.

“Il tutto accade mentre centinaia di turisti e passeggeri, attoniti e spaventati, sono in attesa di imbarcarsi. Solo l’intervento di alcuni di loro è riuscito a riportare la calma”.

“Da tempo segnaliamo i pericoli legati alla straordinaria presenza di persone agli imbarchi per le isole e l’assenza di forze dell’ordine pronte a intervenire è inaccettabile”, denuncia Borrelli.

“Bisogna garantire la sicurezza per cittadini e turisti in questi siti per evitare episodi di violenza che danneggiano l’immagine della città in modo irreparabile”, conclude il deputato.