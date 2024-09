Ordine di arresto per il cantante Gusttavo Lima, star brasiliana di Balada: la reazione dell'artista

Nell’ambito dell’indagine nota come ‘Operazione Integrazione’, il tribunale di Pernambuco ha ordinato l’arresto del cantante brasiliano Gusttavo Lima.

‘Operazione Integrazione’: chiesto l’arresto per Gusttavo Lima

‘Operazione Integrazione’, spiegano i media brasiliani, è un’inchiesta giudiziaria su riciclaggio di denaro e gioco d’azzardo illegale, che ha portato anche alla detenzione per l’influencer Deolane Bezerra.

Secondo il tribunale, che ha disposto anche il sequestro del passaporto del cantante, quest’ultimo avrebbe dato il proprio appoggio a due ricercati, aiutandoli a lasciare il paese.

Fonte foto: Getty Il cantante Gusttavo Lima

All’inizio del mese era stato sequestrato un aereo intestato alla società Balada Eventos e Produções LTDA, di cui Gusttavo Lima è socio.

Perché il cantante brasiliano è finito nell’indagine

In uno degli stralci del provvedimento, si afferma che l’artista sarebbe “colluso” “con latitanti” e si rimarca la sua “preoccupante mancanza di considerazione per la giustizia”.

Nel documento c’è anche scritto che il cantante si è recato in Grecia per festeggiare il suo compleanno con un aereo privato, assieme ai ricercati José André da Rocha Neto – proprietario della casa di scommesse VaideBet – e sua moglie Aislla Rocha, che poi non sono rientrati in Brasile.

Il cantante: “Ho fiducia in Dio”. I suoi legali: “Fatti già chiariti”

Tramite una nota, i legali del cantante hanno raccontato di aver scoperto dai media che è stata presentata per il loro assistito una richiesta di arresto.

“Una decisione completamente contraria ai fatti già chiariti”, ha sostenuto la difesa di Lima che ha aggiunto “che non verrà risparmiato alcuno sforzo per combattere legalmente una decisione ingiusta senza fondamenti giuridici”.

Nelle scorse ore ha rilasciato una dichiarazione anche lo stesso cantante che si è dichiarato innocente parlando con il sito brasiliano Metropoles: “Sono a Miami, non ho fatto nulla di male e non c’è nulla contro di me. Questa richiesta di arresto verrà revocata, ho fiducia in Dio“.

Lima ha raggiunto la popolarità a livello globale grazie alla canzone Balada, vero e proprio tormentone estivo nel 2012.