Ordigno bellico trovato a Genova nel cantiere del Waterfront: chiusa parte della Sopraelevata e caos in città

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Attimi di paura e tensione a Genova dove nel pomeriggio di venerdì 19 maggio 2023 è stata trovata una bomba durante gli scavi nel quartiere del Waterfront, il Palasport del capoluogo ligure. La zona è stata messa in sicurezza e l’ordigno è stato preso in custodia dagli artificieri.

L’ordigno ritrovato a Genova

L’allarme è stato lanciato nel pomeriggio nella zona del quartiere del Waterfront dove stanno andando avanti da settimane i lavori per la costruzione di nuovi appartamenti.

Durante i consueti lavori, però, è stato avvistato un oggetto misterioso che ha subito richiamato l’attenzione dei lavoratori. Agli occhi degli operai, infatti, si è presentato quello che sembra essere un vero e proprio ordigno bellico, forse risalente alla seconda guerra mondiale.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Sotto il padiglione C sono quindi stati chiamati a intervenire Vigili del fuoco e artificieri della polizia per mettere la zona in sicurezza. Il prefetto ha disposto l’intervento del 32° reggimento Genio guastatori di Fossano che rimuoveranno l’ordigno e lo faranno brillare in cava.

Che bomba è stata ritrovata

Secondo quanto riferito dalle testate locali, l’allarme lanciato dagli operai della ditta che sta lavorando nella zona del Palasport di Genova riguarderebbe una bomba risalente alla seconda guerra mondiale.

Non si hanno certezze sulla tipologia dell’ordigno, ma sembrerebbe essere una bomba al fosforo inesplosa.

Traffico in tilt in città

L’allarme lanciato, ovviamente, ha fatto partire la macchina organizzativa all’interno della città per permettere di mettere in sicurezza la zona e, soprattutto, per far lavorare in tranquillità le forze dell’ordine.

Per ragioni di sicurezza è stata chiusa la Sopraelevata in direzione levante, mentre chi arrivava da ponente doveva uscire obbligatoriamente allo svincolo di in piazza Cavour. Chiusa anche via dei Pescatori. Successivamente parte della Sopraelevata è stata riaperta, fino al tunnel delle Casaccie, dopo la messa in sicurezza dell’ordigno bellico trovato dentro il cantiere per il Waterfront di Levante.

La città ha però risentito pesantemente della chiusura della Sopraelevata, col traffico andato in tilt. A pesare anche la pioggia e il traffico causato dalla partita Genoa-Bari di Serie B, ultima gara della regular season del campionato cadetto, che era in programma allo stadio Ferraris alle 20.30.