Ordigno bellico esplode in casa a Vivaro vicino Pordenone: Gabriele Cesaratto morto a 10 anni, ferito il nonno

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Un’immane tragedia si è consumata nel pomeriggio di venerdì 22 settembre a Vivaro, piccolo centro nella provincia di Pordenone. Qui la vita di una famiglia è stata travolta da un incidente drammatico: un ordigno bellico, apparentemente trovato da un parente e portato a casa, è esploso e ha causato la morte di un bambino di 10 anni, Gabriele Cesaratto. La deflagrazione ha coinvolto anche il nonno, Silvio Cesaratto, che ha perso i sensi ed è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi.

I soccorsi

Gabriele Cesaratto è stato immediatamente soccorso, ma dopo aver subito le conseguenze dell’esplosione della bomba le sue condizioni sono apparse subito critiche.

Il bimbo è stato rianimato sul posto da parte degli operatori sanitari del 118, per poi essere trasportato in eliambulanza e ricoverato d’urgenza presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia.

Fonte foto: Tuttocittà Il dramma si è consumato a Vivaro, nella provincia di Pordenone

Purtroppo, le sue lesioni sono risultate troppo gravi e il piccolo non è riuscito a sopravvivere. Allo stesso tempo anche il nonno, Silvio Cesaratto, a sua volta coinvolto nell’incidente, è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso.

Il giallo della bomba

La comunità di Vivaro è sotto shock per questa tragica perdita, mentre le indagini cercano di comprendere come l’ordigno sia finito in casa della famiglia Cesaratto.

Secondo una delle prime ricostruzioni, ancora da confermare, potrebbe essere stato proprio il nonno di Gabriele ad aver trovato l’ordigno bellico per poi incautamente portarlo all’interno dell’abitazione.

Ritrovare ordigni bellici

Purtroppo non è affatto infrequente il rinvenimento di ordigni bellici potenzialmente rischiosi: si tratta di situazioni da gestire con estrema cautela che vanno sempre affrontate allertando le autorità.