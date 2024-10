Orban contro Ilaria Salis al Parlamento Europeo, botta e risposta di fuoco: e la sinistra canta "Bella Ciao"

Faccia a faccia di fuoco. Lo scontro tra Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) detenuta per 15 mesi in Ungheria, e il premier Viktor Orban è andato in scena mercoledì 9 ottobre a Strasburgo, durante la plenaria. Un botta e risposta molto duro, con la sinistra Ue che al termine del discorso di Orban ha intonato Bella Ciao.

Il video di Ilaria Salis contro Viktor Orban

Ilaria Salis ha preso la parola a Strasburgo attaccando direttamente Viktor Orban.

Nel suo intervento, l’eurodeputata AVS ha ricordato la sua detenzione lunga 15 mesi, aggiungendo di essere “qui oggi solo grazie alla solidarietà di migliaia di cittadini antifascisti“.

“L’Europa deve essere solida e deve rifiutarsi di collaborare con il regime oppressivo di Orban. Conosco l’Ungheria dal suo luogo più oscuro: il carcere. Sotto Victor Orban l’Ungheria è diventata un regime illiberale e oligarchico uno stato etnico autoritario che alcuni la definiscono addirittura una tirannia moderna“, ha aggiunto Salis.

La risposta di Viktor Orban sulle “sbarre di ferro”

Nella replica finale, Orban ha risposto a Ilaria Salis in maniera dura: “Trovo assurdo che qui dobbiamo ascoltare tutti insieme Ilaria Salis che aveva picchiato con sbarre di ferro persone pacifiche a Budapest. Lei parla di Stato di diritto?. Il dibattito ha superato il buon senso, ho sentito solo accuse, frutto della vostra propaganda ben nota. Se non leggeste i report finanziati da Soros ma altri dati indipendenti vedrete che l’Ungheria non è messa peggio di altri sulla corruzione“.

Subito dopo, citata dall’Ansa, ai giornalisti ha commentato le parole del premier: “Ieri ho rilasciato una conferenza stampa, quello che penso dell’Ungheria l’ho detto. Non ho nulla da aggiungere”.

Fonte foto: ANSA Il premier dell’Ungheria, Viktor Orban, durante il suo discorso al Parlamento europeo, a Strasburgo

La sinistra Ue canta Bella Ciao dopo il discorso di Orban: il video

L’attacco di Orban a Ilaria Salis è avvenuto nella replica finale. Prima, però, il premier ungherese aveva tenuto un discorso al termine del quale gli eurodeputati della Sinistra Ue (The Left), hanno intonato a gran voce Bella Ciao, alzandosi in piedi, applauditi da diversi colleghi.

La presidente Roberta Metsola, dopo alcuni secondi, ha invitato più volte gli eurodeputati a smettere di cantare: “Ok, ok, non siamo all’Eurovision…”, ha spiegato sorridendo.

Le frasi sull’Ucraina

Proprio durante il suo discorso, Orban si è soffermato sulla guerra tra Russia e Ucraina: “In Ungheria c’è un detto, ‘se vuoi vincere bisogna che ci sia il coraggio necessario per ammettere che stai per perdere’. E stiamo effettivamente perdendo in Ucraina e voi vi comportate come se non sia così”.

“Se vogliamo vincere dobbiamo cambiare la strategia, che è perdente. Propongo che riflettiate. Ci deve essere un’attività diplomatica e una comunicazione diretta o indiretta. Se si trascina il conflitto ci saranno sempre più morti, migliaia di morti”, ha aggiunto.

Poi ha concluso: “Con questa strategia non ci sarà la pace, dovete schierarvi al fianco del cessate il fuoco”.

Lo scontro con von der Leyen

Proprio l’argomento Ucraina ha scatenato l’altro scontro di giornata, quello tra Viktor Orban e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.