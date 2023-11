Orario di lavoro a 8 ore, lo sfogo di una ragazza in lacrime diventa virale: “Non ho più una vita”

Neolaureata, piena di aspettative per un nuovo lavoro, ma al primo giorno scopre che il turno è di 8 ore. Una situazione per lei inaccettabile, al punto da sentire il bisogno di condividere il suo sfogo e le sue lacrime sui social, spiegando che con quei ritmi non potrebbe più avere una vita al di fuori del lavoro. E il suo video è diventato virale.

Il nuovo lavoro della tiktoker

Brielle Asero è una tiktoker e influencer americana, che racconta la sua vita di tutti i giorni sul suo profilo TikTok, che conta oltre 130mila follower. Poco dopo la sua laurea in Marketing, la 21enne ha trovato un lavoro, per il quale si è dovuta trasferire.

Arrivata nel New Jersey, la giovane ha iniziato il suo nuovo impiego ma, al primo giorno, ha fatto una scoperta che l’ha lasciata a dir poco basita: il suo turno di lavoro inizia alle 9 di mattino e finisce alle 5 di pomeriggio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefanie Ricchio CPA (@stefaniericchio)

Il video della tiktoker e influencer Brielle Asero, nel quale la giovane si sfoga dopo aver scoperto che il suo orario di lavoro sarà di 8 ore

Una condizione per lei inconcepibile, che a suo dire le renderebbe impossibile fare qualsiasi altra cosa al di fuori del lavoro in sé, e che l’ha portata, una volta tornata a casa, a condividere la sua frustrazione con i suoi followers.

Lo sfogo su TikTok

Con il volto rigato dalle lacrime, Brielle ha detto che a causa del lavoro in presenza “mi ci vuole un’eternità per arrivare. Non ho tempo per fare nulla. Voglio fare la doccia, cenare, andare a dormire, ma è diventato tutto complicato”.

“Non ho l’energia per fare sport, non ho tempo per fare nulla e sono molto stressata” ha poi continuato la tiktoker, che non è riuscita a nascondere l’evidente frustrazione per la condizione nella quale si ritrova.

Sia la stanchezza per il lavoro che il tragitto quotidiano da casa all’ufficio e viceversa, che le richiede almeno due ore, hanno quindi reso la vita della giovane a suo dire impossibile, tanto che la 21enne ha anche chiesto ai suoi follower come sia possibile riuscire a coniugare la vita personale e le attività quotidiane con un lavoro che porta via così tanto tempo.

Il video virale

Inaspettatamente per la protagonista, il video di Brielle ha fatto il giro del mondo, scatenando le reazioni di migliaia di utenti, totalmente spaccati sull’argomento. Se da una parte c’è chi accusa la giovane di essere “viziata” e “pigra”, dall’altro c’è chi solidarizza con lei, condividendo la frustrazione per degli orari di lavoro spesso inadeguati ai ritmi della vita odierna.

La stessa ragazza è poi tornata sull’argomento: “Non capisco come la mia storia sia diventata una discussione di tipo politico quando tutto quello che cercavo di fare era avviare una conversazione e essere rispettosa delle persone”.

“Volevo solo riunire i ragazzi e le ragazze che la pensano in questo modo per incitare possibilmente al cambiamento” ha poi aggiunto Brielle, concludendo con una riflessione sul fatto che “la generazione Z lavora tanto quanto le persone che ci hanno preceduto, con salari più bassi e costi di produzione più alti”.