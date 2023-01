Ora sappiamo qual è il cane più intelligente: la classifica dei ricercatori pubblicata su Nature

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Il cane, il miglior amico dell’uomo nonché compagno fidato a quattro zampe di ogni padrone, è di certo uno degli animali tra i più intelligenti in natura. Il solo fatto di riuscirli ad addestrare, infatti, dimostra come l’automatismo di “ordine-esecuzione-ricompensa” entra subito nella loro routine per poi, memori del “premio”, riproporla nel tempo. Ma esiste una razza più intelligente di un’altra? A rispondere a questa domanda è un recente studio pubblicato su Nature Scientific Reports.

Eletto il cane più intelligente, lo studio

Per tanti anni una delle domande più gettonate per i padroni pronti ad accogliere in casa un amico a quattro zampe è stata quella sull’intelligenza del cane, oltre che sui rischi legati all’aggressività dell’animale. Oggi, grazie a uno studio finlandese, c’è una risposta.

L’Università di Helsinki, infatti, ha cercato di scoprire quale sia la razza di cane più intelligente al mondo valutando mille esemplari con dieci diversi test di abilità, stilando poi la classifica dei più “prestanti” i cui risultati sono stati pubblicati su Nature Scientific Reports. I test ai quali sono stati sottoposti i cani includevano la capacità di “leggere” i gesti umani e di problem solving in cambio di una gustosa ricompensa.

I ricercatori hanno quindi studiato anche quanto fosse indipendente un cane e quanto velocemente si rivolgesse a un essere umano per chiedere aiuto davanti a un compito irrisolvibile.

Cane più intelligente, ecco qual è

Dalla studio finlandese, senza alcun dubbio, è emerso quella che è la razza più intelligente. Contro ogni previsione, che davano il border collie come vincitore, a guadagnarsi la palma di razza più intelligente è il belgian malinois. Si tratta di un pastore belga, di taglia medio-grande, conosciuto per essere vigile ed attivo, ricco di vitalità, sempre pronto all’azione.

Attaccatissimo al padrone, il belgian malinois ha ottenuto 35 punti su 39 nel test dei ricercatori finlandesi. Risultato che sottolinea l’importanza di questa razza, molto spesso scelto come cane poliziotto.

Fonte foto: iStock Il belgian malinois, la razza più intelligente secondo lo studio finlandese

Katriina Tiira, dottoressa che ha condotto gli studi sulle razze, ha sottolineato: “Il Belgian malinois si è distinto in molti dei compiti cognitivi, ottenendo ottimi risultati nella maggior parte dei test”.

La classifica dei ricercatori

Ma quali razze sono state battute dal belgian malinois? Alle spalle del pastore belga si sono piazzati gli Australian kelpie, i Labrador retriever, i Border collie e i Golden retriever.

Sesta posizione per gli Hovawart, seguiti da Spanish water dog, Shetland sheepdog, English cocker spaniel, Australian shepherd, Mixed breed, German shepherd e Finnish lapphund.

Katriina Tiira ha quindi spiegato: “La maggior parte delle razze aveva i propri punti di forza e di debolezza. Ad esempio, il Labrador retriever era molto bravo a leggere i gesti umani, ma non altrettanto a risolvere i problemi spaziali. Alcune razze, come il cane da pastore delle Shetland, hanno ottenuto punteggi abbastanza uniformi in quasi tutti i test”.