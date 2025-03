Operazione Grande Inverno a Palermo, sequestrati alla mafia beni per 1,3 milioni: ville e auto di lusso

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di 3 arresti e beni sequestrati per oltre 1,3 milioni di euro il bilancio di un’operazione antimafia condotta dai Carabinieri a Palermo. L’azione è stata eseguita nei giorni scorsi nell’ambito della manovra investigativa che ha portato all’operazione “Grande Inverno”.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Palermo ha eseguito un decreto urgente di sequestro preventivo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo – Direzione Distrettuale Antimafia. Sono stati sequestrati beni riconducibili a soggetti legati alla famiglia mafiosa di Porta Nuova, tra cui 1 appartamento, 2 ville, 1 autovettura e una somma di denaro contante, per un totale di oltre 1.300.000 euro, ritenuti provento di attività illecite.

Arresti e accuse

Contestualmente, è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 soggetti, accusati di estorsione. Questi, in concorso con altre persone già arrestate nell’ambito dell’operazione “Grande Inverno”, avrebbero costretto una vittima a consegnare 5.000 euro e a promettere il pagamento di ulteriori 25.000 euro, a beneficio della famiglia mafiosa di Porta Nuova.

Perquisizioni e ulteriori sequestri

Nella mattinata di ieri, i militari del Nucleo Investigativo, supportati da personale dei Gruppi di Palermo e Monreale, hanno eseguito 29 decreti di perquisizione locale nei confronti di 35 persone. Durante queste operazioni, condotte da circa 200 Carabinieri, è stata rinvenuta e sequestrata una somma di 315.000 euro in contanti, oltre a documentazione utile alle indagini. Inoltre, è stato arrestato in flagranza di reato un soggetto pregiudicato, trovato in possesso di oltre 100 gr di marijuana, una somma di circa 2.000 euro e materiale per la lavorazione e il confezionamento.

È importante sottolineare che gli indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto e la loro posizione sarà valutata dall’Autorità Giudiziaria nel corso del processo, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Fonte foto: IPA