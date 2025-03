Operazione antidroga a Belluno, 62enne arrestato: trovato con 40mila euro in contanti e cocaina

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto per detenzione di sostanza stupefacente il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra Mobile di Belluno la mattina del 28 febbraio. Un cittadino italiano, nato nel ’63, è stato fermato in flagranza di reato nei pressi della sua abitazione.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto si inserisce in un più ampio servizio di prevenzione e repressione dei reati legati agli stupefacenti, che ha già portato all’arresto di un giovane in possesso di hashish e ketamina. Gli agenti hanno individuato l’uomo nei pressi della sua abitazione e, durante il controllo, hanno trovato diverso materiale per il confezionamento e circa 9.000 euro in contanti.

Perquisizione e arresto

La perquisizione dell’abitazione ha portato al rinvenimento di 30 g di cocaina, circa 34.000 euro in contanti, due bilancini di precisione e altro materiale per il confezionamento, nascosti in vari punti dell’immobile. L’uomo è stato quindi arrestato e posto agli arresti domiciliari dall’autorità giudiziaria. Per ulteriori dettagli, visita il sito ufficiale di Belluno.

