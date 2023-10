Operazione ad alto impatto a Lamezia Terme vicino Catanzaro: 150 uomini in campo per controlli e perquisizioni

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

È iniziata alle prime luci dell’alba l’operazione interforze, condotta da 150 militari e agenti di polizia, carabinieri e guardia di finanza nel territorio del comune di Lamezia Terme. Tra perquisizioni e posti di blocco, le forze dell’ordine sono andare alla ricerca di armi, droga e proventi di attività illecite.

L’operazione a Lamezia Terme

È partita all’alba di oggi – venerdì 20 ottobre – l’operazione ad “Alto Impatto” portata avanti da 150 militari e agenti di polizia, carabinieri e guardia di finanza.

L’operazione ha avuto luogo nel territorio del comune di Lamezia Terme, nella provincia di Catanzaro, in Calabria, nello specifico in località “Ciampa di Cavallo”.

Fonte foto: Tuttocittà.it Lamezia Terme, comune in provincia di Catanzaro nel quale si sta svolgendo l’operazione che vede impegnati 150 tra militari e agenti di polizia, carabinieri e finanza

Come specificato in un comunicato stampa dalla polizia di Stato, sono in corso di esecuzione “controlli, perquisizioni, rastrellamenti, posti di blocco e verifiche agli esercizi commerciali alla ricerca di armi, droga e proventi di attività illecite”.

Ripristinare legalità e sicurezza

“L’operazione è condotta – continua poi il comunicato stampa – attraverso un articolato dispositivo di prevenzione reso efficace e visibile anche grazie all’impiego di reparti inviati appositamente dal Viminale per rafforzare i servizi di controllo del territorio e di contrasto al crimine nel catanzarese”.

L’obiettivo finale, specificano poi gli organi di stampa ufficiali delle forze dell’ordine, è quello di “ripristinare condizioni di legalità e sicurezza nelle zone più colpite da fenomeni di degrado”.

Nella zona interessata dalle verifiche di militari e agenti si trova anche un insediamento rom, che presenta delle condizioni di degrado più volte denunciate da associazioni e testate locali. A Lamezia Terme è presente il più grande ed esteso campo rom del Sud Italia, quello di Scordovillo.

L’impegno delle istituzioni

La Prefettura di Catanzaro ha voluto sottolineare quanto l’operazione odierna sia frutto di uno sforzo condiviso tra le forze dell’ordine presenti sul territorio e l’impegno delle istituzioni, in particolare del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nel cercare di ristabilire legalità nella zona e di trasmettere un senso di sicurezza ai cittadini.

L’iniziativa intrapresa dalla Prefettura di Catanzaro e dalle forze dell’ordine coinvolte vuole infatti lanciare un segnale sia ai cittadini calabresi che alle organizzazioni criminali presenti sul territorio, provando a restituire la sensazione della costruzione di un contesto più sicuro e protetto.

Ulteriori dettagli sull’operazione ancora in atto, che sta avendo un impatto significativo sia su Lamezia Terme che sui comuni limitrofi, saranno resi noti al termine della stessa.