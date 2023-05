Operaio travolto da un furgone mentre va al bar con i colleghi a Pozzuolo Martesana: il 30enne è in coma

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Tragedia a prima mattina a Pozzuolo Martesana, in provincia di Milano. Un operaio è stato travolto da un furgone mentre stava andando al bar con i suoi colleghi. L’uomo stava attraversando la strada quando è stato scaraventato sull’asfalto da un furgone. Adesso è ricoverato in gravissime condizioni presso l’ospedale ‘San Raffaele’ di Milano. L’operaio, 30enne di origine marocchina, sarebbe in coma e in pericolo di vita. Al momento dell’arrivo dei soccorsi, infatti, l’uomo era in pieno arresto cardiaco.

L’incidente sulla strada provinciale

Erano circa le 6:45 della mattina del 5 maggio quando si è consumata la tragedia a Pozzuolo Martesana. La persona investita è un operaio di 30 anni che, secondo quanto si apprende, lavora in una ditta della zona.

L’uomo stava attraversando la strada quando è stato travolto da un furgone. L’incidente è avvenuto nei pressi di una rotatoria, lungo la strada provinciale 103.

La strada provinciale dove è avvenuto l’incidente a Pozzuolo Martesana

Il 30enne stava andando con i colleghi al bar, dove avrebbe preso un caffè in compagnia. Ma proprio mentre attraversava è stato travolto da un furgone guidato da un 38enne.

Il colpo e l’arresto cardiaco

L’urto con il mezzo ha sbalzato l’operaio sull’asfalto. Subito dopo l’incidente, sul posto sono arrivati i soccorsi del 118.

L’uomo, infatti, è stato immediatamente trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale ‘San Raffaele’ di Milano. Le sue condizioni sarebbero apparse critiche sin dall’inizio.

Al momento dell’intervento dei soccorritori, infatti, l’uomo era in arresto cardiaco. L’impatto evidentemente è stato molto violento.

Gli operatori del 118, a questo punto, lo avrebbero rianimato in strada prima di trasportarlo in ospedale dove adesso si trova ricoverato. Stando a quanto riportato da alcuni giornali locali, l’uomo sarebbe in coma.

Accertamenti in corso sulla dinamica dell’incidente

Bisognerà verificare quale sia stata l’esatta dinamica dell’incidente. I rilievi sul posto aiuteranno a ricostruirla, accertando le relative responsabilità.

Tra i punti da chiarire, ad esempio, c’è l’eventualità che il 30enne e i suoi colleghi stessero attraversando o meno sulle strisce pedonali.

Meno di 24 ore prima, un uomo di 78 anni è morto dopo essere stato investito da uno scooter a Sassari.

Anche in questo caso l’uomo stava attraversando la strada, ma a differenza dell’incidente di Pozzuolo Martesana, si trovava in pieno centro abitato.