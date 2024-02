Operaio sopravvissuto al crollo nel cantiere del supermercato Esselunga a Firenze in lacrime: "Ho avuto paura"

“Ho avuto tanta paura, me la sono fatta sotto”: dice così uno dei lavoratori sopravvissuti al crollo del cantiere del supermercato Esselunga di Firenze. Con la voce rotta e le lacrime agli occhi, l’operaio ha rilasciato soltanto poche parole all’Ansa sull’incidente che ha provocato, secondo l’ultimo bilancio, tre morti, tre feriti e due dispersi.

Le parole dell’operaio

“Ho visto il crollo, non ho voglia di parlare, so solo che stasera almeno un padre di famiglia non tornerà a casa” sono le parole di uno dei tre operai superstiti.

Il crollo del cantiere del supermercato Esselunga si è verificato nella mattina di venerdì 16 febbraio, in via Mariti, nell’area dell’ex panificio militare alla periferia di Firenze. Il disastro sarebbe stato causato dal cedimento improvviso di una trave di cemento di 20 metri che sosteneva un solaio: sotto le macerie è finita una squadra di 8 operai.

Le operazioni di ricerca sotto le macerie del crollo del cantiere del supermercato a Firenze

Il crollo del supermercato Esselunga

A fare il punto sulle ricerche dei dispersi sepolti dai detriti è stata l’assessore regionale alla Protezione civile, Monia Monni: “Le tre persone ricoverate fortunatamente non sono in pericolo di vita, anche se due di loro sono in condizioni critiche, e ci sono ancora due dispersi. È molto difficile individuarli, non sono riusciti a farlo i cani Usar che sono cani appositamente addestrati per la ricerca sotto le macerie. Non c’è riuscito il drone con camera termica. Probabilmente queste persone sono molto in profondità, sono crollati tre solai, la quantità di materiale è tantissima”.

“I vigili del fuoco – ha spiegato – stanno cercando di capire come intervenire per non creare ulteriori crolli. La situazione è ancora molto difficile”.

L’assessore ha parlato di “tragedia immane, mai conosciuta da questa città” aggiungendo che tra le vittime “c’è di certo un italiano, qua c’era la moglie, è toscana”.

I superstiti del crollo nel cantiere di Firenze

Sui social il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha riportato le condizioni di salute degli operai sopravvissuti al crollo: “Ora all’ospedale di Careggi per verificare lo stato di salute dei tre operai qui ricoverati. Gli operai sono di età 37, 48 e 51 anni. Ho parlato con uno di loro e mi sono rassicurato delle condizioni cliniche stabili”.

“Gli altri due sono in terapia intensiva e semi-intensiva con prognosi riservata pur non avendo imminente pericolo di vita – ha precisato il governatore – È stato attivato il nostro supporto psicologico e avvertiti i familiari. A Careggi è tutto pronto nel caso si dovesse subito intervenire dopo l’estrazione degli operai ancora dispersi”.