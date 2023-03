Operaio muore travolto da tubi e impalcature a Frattamaggiore: la vittima aveva solamente 40 anni

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un operaio 40enne, originario della Polonia, è morto a causa di un incidente sul lavoro a Frattamaggiore, in provincia di Napoli. L’uomo, secondo quanto emerge, sarebbe stato travolto da tubi e impalcature mentre stava lavorando all’interno di una ditta.

Operaio 40enne muore sul lavoro

L’incidente è avvenuto poco dopo le 11 di lunedì 20 marzo 2023, in via Martiri d’Otranto a Frattamaggiore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Caivano dopo l’allarme lanciato dai colleghi e dalla ditta.

La vittima, il 40enne Jan Marcin Urbanski, è morto mentre stava lavorando all’interno della ditta Genny Ponteggi. Per cause ancora da accertare, l’operaio polacco è stato travolto da tubi e impalcature che non gli hanno lasciato scampo.

Indagini in corso sull’incidente

Sul posto, oltre i carabinieri della compagnia di Caivano, sono intervenuti anche i colleghi del Nil e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Presente anche il pm di turno e il personale dell’Asl.

La salma è stata sequestrata per l’autopsia e trasferita nell’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania. Sull’incidente è stata aperta un’indagine per cercare di capire cosa abbia provocato la caduta dei tubi e delle impalcature che hanno travolto Urbanski.

La denuncia dei sindacati

Disperazione nelle parole di Giovanni Sgambati, segretario generale Uil Campania, dopo la notizia della morte dell’operaio polacco, ma residente a Napoli.

“Ora basta, i morti sul lavoro sono più di quelli per mafia e terrorismo. Bisogna istituire una Procura speciale. Purtroppo – spiega – continua una strage settimanale. Non ci stancheremo di insistere sul fatto che la sicurezza sul lavoro è una priorità. Ora il Parlamento assuma un provvedimento certo, con l’istituzione di una Procura speciale per fermare questa strage sui luoghi di lavoro. Non bastano più le ispezioni, bisogna prendere decisioni drastiche”.