Operaio muore sul colpo dopo essere stato travolto da un camion a Lallio, in provincia di Bergamo

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Tragico incidente sul lavoro in provincia di Bergamo. Un dipendente della ditta Zanetti di Lallio è stato travolto da un camion in uscita dal capannone dell’azienda. Inutili i soccorsi, l’uomo è morto sul colpo.

La dinamica dell’incidente

Attorno alle 10 del mattino di martedì un dipendente della ditta Zanetti di Lallio, in provincia di Bergamo, è stato travolto da un tir che stava uscendo da uno dei capannoni dell’azienda.

L’incidente è avvenuto in via Madonna, laterale della provinciale 525 che attraversa la zona industriale del piccolo comune alle porte della città lombarda.

Fonte foto: Tuttocittà Lallio, alle porte di Bergamo, dove è accaduto l’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, riportate dal sito del quotidiano locale ‘L’Eco di Bergamo’, il mezzo stava uscendo dalla ditta mentre il dipendente attraversava il tratto di strada di fronte al cancello.

È possibile che l’autista non lo abbia notato perché l’operaio stava in quel momento transitando in uno dei punti ciechi del tir. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente.

Gli incidenti sul lavoro in Italia

Le morti sul lavoro rimangono un grosso problema per il sistema produttivo italiano. Lo scorso anno sono state in tutto 1090 le persone rimaste uccise durante lo svolgimento delle proprie mansioni.

Aumentano gli infortuni, con una media del 3,7% in più rispetto al 2021. Una statistica quest’ultima comunque influenzata dalle restrizioni anti Covid che hanno fatto calare le morti nel biennio precedente.

Nel primo quadrimestre del 2023 l’Inail ha registrato già 264 morti sul lavoro, tre in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

I soccorsi e l’intervento dei vigili del fuoco

Sul luogo dell’incidente sono arrivate immediatamente due ambulanze e un’auto medica. I sanitari hanno provato a rianimare l’uomo travolto dal camion, ma senza alcun risultato.

Le ferite riportate dalla vittima si sono infatti rivelate troppo gravi, e ai medici non è rimasto che constatare il decesso. L’autista del tir è invece rimasto in stato di shock.

Oltre alle forze dell’ordine, giunte sul posto con una pattuglia dei carabinieri e una della polizia stradale, si è reso necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco.

Il corpo del dipendente era infatti rimasto incastrato sotto al mezzo pesante che lo aveva travolto, ed è toccato ai pompieri rimuoverlo per poter consentire il trasporto della salma.