Operaio muore folgorato mentre pota una pianta a Bisceglie: il castello elevatore avrebbe toccato dei cavi

Incidente sul lavoro a Bisceglie. Nella cittadina in provincia di Bari un operaio di 58 anni è morto folgorato mentre potava una pianta dopo che il castello elevatore su cui si trovava avrebbe toccato dei cavi.

Nelle prime ore del mattino di sabato 31 agosto un operaio di 58 anni impegnato nella potatura di una pianta a Biscesglie, vicino a Bari, nella zona di Traversa Santa Croce, è morto folgorato.

Secondo le prime ricostruzioni riportate dall’agenzia di stampa Ansa, il castello elevatore, la piattaforma su cui gli operai stanno quando devono potare piante molto alte, avrebbe toccato alcuni cavi elettrici.

Fonte foto: Tuttocittà Bisceglie, dove è avvenuto l’incidente

La struttura metallica del castello elevatore avrebbe quindi trasmesso la corrente elettrica all’uomo che stava lavorando alla potatura di un albero del giardino di una villetta. Per lui non ci sarebbe stato scampo.

I soccorsi e le indagini dei carabinieri

Sul luogo dell’incidente sul lavoro sono immediatamente arrivati i soccorsi del 118, insieme ai vigili del fuoco Bat, che però non hanno potuto fare nulla per salvare l’operaio morto folgorato.

Anche i carabinieri della tenenza di Bisceglie sono giunti sul posto per svolgere le dovute indagini e accertare eventuali responsabilità su quanto accaduto nella villetta di Traversa Santa Croce.

La procura di Trani ha aperto un inchiesta, mentre il mezzo dotato di castello elevatore sul quale lavorava la vittima è stato posto sotto sequestro per essere esaminato durante il proseguo delle indagini sul caso.

Chi era l’operaio morto nell’incidente

Non sono note le generalità dell’operaio morto nell’incidente sul lavoro a Bisceglie, mentre stava potando una pianta in una villetta di Traversa Santa Croce. L’unico dato a disposizione al momento sarebbe l’età, 58 anni e l’origine, la cittadina di Molfetta, in provincia di Bari.

La sua salma è stata messa a disposizione degli inquirenti per ulteriori indagini e un primo esame non invasivo. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Gazzetta Del Mezzogiorno però, non è escluso che gli investigatori possano procedere a un’autopsia per fugare ogni dubbio sulle cause della morte.

Non è chiaro, nelle prime ore dopo l’accaduto, se la vittima fosse soltanto un dipendente oppure proprio il titolare dell’azienda che si stava occupando dei lavori di potatura.