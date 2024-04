Operaio muore folgorato in un cantiere a Taranto: incidente sul lavoro per la superstrada dopo urto a un cavo

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Nuovo incidente sul lavoro, questa volta a Taranto. Un operaio è morto folgorato nella mattina di oggi, martedì 9 aprile, mentre era impegnato in un cantiere stradale per la superstrada non lontano dalla periferia di Taranto. La dinamica è in fase di accertamento ma a causare la folgorazione dell’uomo sarebbe stato un cavo urtato accidentalmente durante l’utilizzo di una motopompa.

Operaio muore folgorato a Taranto per un incidente sul lavoro in un cantiere stradale

Angelo Cotugno, operaio di 59 anni, è morto folgorato intorno alle 10.30 di questa mattina, martedì 9 aprile, durante le operazioni in un cantiere stradale non lontano dalla periferia di Taranto.

Stando alle prime informazioni l’uomo, originario di San Marzano di San Giuseppe, avrebbe perso la vita per folgorazione a causa di un cavo urtato accidentalmente mentre era in azione una motopompa.



Il tratto dove sorgerà la nuova superstrada fra Taranto e Avetrana, dove questa mattina martedì 9 aprile è morto folgorato Angelo Cotugno

Il cavo avrebbe sviluppato la carica responsabile della morte del lavoratore, operaio nel cantiere della superstrada che collegherà Taranto e Avetrana.

La folgorazione dell’operaio nel cantiere della superstrada a Taranto

L’operaio Angelo Cotugno sarebbe morto per folgorazione mentre era in corso una gettata di cemento per coprire alcune tubazioni.

Sembra che l’operaio, in azione nel cantiere della superstrada tra Taranto e Avetrana, durante l’utilizzo di una motopompa abbia urtato accidentalmente un cavo dell’alta tensione.

Il cemento che fuoriusciva dalla parte alta del mezzo avrebbe infatti toccato i cavi sospesi, uccidendo Cotugno.

La condanna della Cgil dopo l’incidente sul lavoro nel cantiere stradale a Taranto

Dopo la morte dell’operaio Angelo Cotugno, 59 anni, rimasto folgorato in un incidente sul lavoro nel cantiere stradale tra Taranto e Avetrana, è arrivata la dura condanna della Cgil.

“La morte di Angelo Cotugno inchioda tutti alle proprie responsabilità, che chiediamo vengano individuate definitivamente”, ha commentato al Quotidiano di Puglia Francesco Bardinella, segretario generale della Fillea Cgil di Taranto.

“La dinamica è in fase di accertamento”, ha continuato Bardinella, “ma sappiamo per certo la condizione in cui questi operai vivono da tempo”.

“Vanno cambiate le leggi sul lavoro, sulla sicurezza e la prevenzione”, ha aggiunto Giovanni D’Arcangelo, segretario della Cgil di Taranto. “Basta con il solito cordoglio, bisogna fermare la mattanza di chi esce a lavorare e non torna più dai propri cari”.