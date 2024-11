Operaio morto sull'autostrada A6 tra Altare e Savona, precipitato dal ponteggio: traffico in tilt, lunghe code

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un operaio senegalese di 29 anni è morto nella mattinata di lunedì 4 novembre in un incidente sul lavoro sull’autostrada A6, nel tratto tra Altare e Savona.

Incidente sul lavoro sull’autostrada A6: cosa è successo

Stando alle prime informazioni riportate dall’agenzia Adnkronos, l’uomo, che stava lavorando a un cantiere su un viadotto, si trovava sopra un ponteggio quando, per cause ancora in fase di accertamento, è caduto facendo un volo di 20 metri. I soccorsi di 118 e ambulanze si sono rivelati purtroppo inutili.

Sul posto sono arrivati anche l’elicottero Grifo e i vigili del fuoco, oltre al personale di Autofiori, alla Polstrada e al personale Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro di Asl2.

Traffico in tilt dopo l’incidente sul lavoro sull’autostrada tra Altare e Savona

Per consentire le operazioni di soccorso, il tratto di strada tra Altare e il raccordo con la A10 è stato chiuso.

Come riferito da La Stampa, il blocco ha causato disagi, col traffico deviato sulla strada statale, anche per chi dal colle del Cadibona si trovava in viaggio verso Savona.

Quanti sono gli incidenti sul lavoro in Italia

Quello avvenuto nel tratto di autostrada A6 tra Altare e Savona è l’ennesimo incidente sul lavoro verificatosi in Italia.

Nel 2023, in Italia si sono registrati 1.041 incidenti mortali sul lavoro con una incidenza per milione di occupati pari a 44,15.

A luglio, in audizione alla Commissione Sanità del Senato, la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone ha dichiarato a tal proposito: “Premetto che certamente perdere anche solo una vita umana sul lavoro è un elemento che non qualifica un mercato del lavoro sicuro. Non è certo mia intenzione fare un ragionamento sui numeri dicendo che i numeri non ci danno indicazioni. Comunque è anche giusto dire che, per l’andamento infortunistico mortale del 2023, abbiamo avuto un calo di denunce di infortunio con esito mortale“.

“Vediamo che c’è una sensibile riduzione”, ha sottolineato ancora la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone.