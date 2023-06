Operaio morto sul lavoro nella fabbrica Fantoni di Osoppo: fatali le ferite riportate dopo la caduta dall'alto

Tragedia sul lavoro in una fabbrica di Osoppo (Udine), dove un operaio di 43 anni è morto dopo essere caduto dal tetto dell’azienda, sul quale era intento alle operazioni di pulizia dell’area. Inutili i soccorsi.

L’incidente nella fabbrica di Osoppo

L’incidente nel quale è morto l’operaio è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 7 giugno, intorno alle 17. La vittima è un uomo di 43 anni, che si trovava al lavoro sul tetto della fabbrica Fantoni di Osoppo, piccolo comune del Friuli-Venezia Giulia facente parte della regione storica del Gemonese, nell’ex provincia di Udine, oggi denominata “Ente di decentramento regionale”.

Secondo le informazioni fin qui giunte, condivise in una nota dalla Fantoni, azienda leader mondiale nella produzione di pannelli in MDF e truciolare, laminati e carte melamminiche, sistemi per l’ufficio e sistemi fonoassorbenti, l’uomo non era un dipendente della ditta.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona nell’ex provincia di Udine nella quale si trova Osoppo, dov’è morto un operaio di 43 anni in seguito a una caduta dal tetto dello stabilimento dell’azienda Fantoni

Come specificato dalla Fantoni infatti, il 43enne “era un dipendente di una cooperativa, la Idealservice” che però “svolgeva per conto della Fantoni attività di pulizie”.

L’arrivo dei soccorsi

L’operaio, prosegue la nota, “stava operando sul tetto dell’impianto Plaxil 7, che produce pannello truciolare, un’area in questi giorni in manutenzione”, quando improvvisamente “è scivolato, ha frantumato un lucernaio ed è precipitato sulla linea di produzione sottostante”.

Immediatamente è stato contattato il Numero unico di emergenza, con gli operatori del Servizio Nue112 che hanno trasferito la telefonata alla Struttura Operativa Regionale Emergenza Sanitaria (SORES), i quali hanno inviato sul posto sul posto un’ambulanza da Gemona del Friuli (Udine) e un’automedica da Udine.

Gli operatori sanitari hanno prontamente praticato le manovre necessarie per salvare la vita all’uomo, che però è morto sul posto a causa delle ferite riportate nella caduta.

Le indagini delle forze dell’ordine

Sul posto, oltre ai soccorsi medici, sono giunti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, impegnati nelle rilevazioni necessarie, con la Procura che ha già aperto un fascicolo d’inchiesta.

Dall’azienda fanno sapere che tutto il personale “ha prestato la massima collaborazione alle autorità che stanno accertando quanto accaduto”.

Insieme alla vittima, uomo 43enne di origini marocchine, nell’azienda Fantoni lavorava anche il fratello, anch’esso operaio “prestato” dalla stessa ditta esterna, la Idealservice.