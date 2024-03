Operaio morto schiacciato dal carico perso da una gru a Fidenza vicino Parma: stava sistemando una scuola

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Vasile Tofan, un operaio rumeno di 51 anni, è morto in un incidente sul lavoro avvenuto oggi a Fidenza, comune vicino Parma. L’uomo è deceduto dopo essere rimasto schiacciato dal carico perso da una gru. Inutili i soccorsi, sul posto sono giunti i carabinieri e gli operatori della Medicina del Lavoro di Fidenza per ricostruire la dinamica dell’incidente.

L’operaio morto schiacciato vicino Parma

È avvenuto intorno alle ore 14 del pomeriggio di oggi – mercoledì 27 marzo – un incidente in un cantiere edile di via Torricelli a Fidenza, comune della provincia di Parma, in Emilia-Romagna.

Secondo le prime informazioni un operaio di 51 anni, Vasile Tofan, un manovratore regolarmente assunto per una ditta impegnata in un intervento di adeguamento sismico alla scuola C. Collodi di Fidenza, è rimasto ucciso in un incidente sul lavoro.

Fonte foto: Tuttocittà.it Fidenza, comune vicino Parma nel quale un operaio di 51 anni è morto schiacciato dal carico caduto da una gru

A causare il decesso dell’uomo, 51enne di origine rumena ma residente a Brescia, sarebbe stato un carico pesante caduto da una gru, che avrebbe schiacciato l’operaio senza dargli scampo.

L’arrivo dei soccorsi

In breve tempo sono accorsi sul luogo dell’incidente l’ambulanza infermieristica e l’automedica del 118 di Fidenza, oltre ai Carabinieri e agli operatori della Medicina del Lavoro di Fidenza. Giunti sul posto insieme alle forze dell’ordine anche il magistrato, la dottoressa Arienti.

Il personale medico, nonostante i tentativi di rianimare l’operaio, non è riuscito a salvare la vita dell’uomo, che è stato dichiarato morto. Nel frattempo il magistrato ha effettuato un sopralluogo del cantiere, nel tentativo di capire l’esatta dinamica dell’incidente.

Giunti sul posto anche il sindaco di Fidenza, Andrea Massari, il vicesindaco, Davide Malvisi, e l’assessore Stefano Boselli, che sono arrivati sul luogo dell’incidente poco dopo essere venuti a conoscenza dell’ennesima morte sul lavoro.

Le parole del sindaco di Fidenza

Il sindaco Massari, il vicesindaco Malvisi e l’assessore Boselli hanno poi parlato sia con i colleghi dell’operaio deceduto che con i tecnici dell’impresa appaltatrice presenti sul posto, mentre le forze dell’ordine sono impegnate con i rilievi necessari alla ricostruzione della vicenda.

Stando alle prime ricostruzioni, il 51enne Vasile Tofan stava manovrando la gru quando il carico si è staccato e lo ha travolto, causandogli numerosi traumi al capo, agli arti inferiori e superiori, che non gli hanno lasciato scampo. Pare che l’uomo fosse da solo al momento dell’incidente.

“Oggi per Fidenza è un giorno drammatico – ha detto il sindaco Massari, come riportato da Repubblica – L’incidente sul lavoro è accaduto in un cantiere nato per migliorare le infrastrutture della città e investire sul futuro. L’Amministrazione tutta e la città si stringono intorno alla famiglia dell’operaio deceduto. Siamo solidali con i suoi colleghi, che erano ovviamente sconvolti dall’accaduto. Seguiremo con grande attenzione la vicenda”.