Operaio morto schiacciato da una gru alla Bedini Marmi di Carrara: incidente sul lavoro, inutili i soccorsi

Ennesima tragedia sul lavoro. A Carrara, in Viale Galileo Galilei, nell’azienda “Bedini Marmi”, è deceduto un operaio. L’uomo è morto dopo essere stato schiacciato da una gru, secondo le prime informazioni trapelate sulla vicenda. Le cause che hanno innescato il drammatico incidente sono in corso di accertamento. Le autorità hanno avviato i rilievi per fare totale chiarezza sul caso.

Carrara, operaio morto schiacciato da una gru nella ditta ‘Bedini Marmi’

L’incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 19 febbraio 2025, intorno alle 15:10. La vittima, un operaio, è stato mortalmente travolto da una gru.

Sul posto si sono immediatamente recati i soccorritori del 118 che, però, secondo le prime ricostruzioni fornite dai giornali locali, non hanno potuto fare altro che costatare il decesso visto che per l”operaio già non c’era più nulla fare.

Oltre ai sanitari, sono giunti sul luogo della tragedia le forze dell’ordine e gli operatori della Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro per dare il via alle necessarie indagini sull’incidente.

Di che cosa si occupa l’azienda ‘Bedini Marmi’

La ditta ‘Bedini Marmi’, come riferito dalla testata La Voce Apuana, è una realtà imprenditoriale di Carrara che si occupa della commercializzazione, lavorazione e spedizione di prodotti lapidei.

La tragedia nel bresciano: operaio schiacciato tra due bancali

Soltanto due giorni fa, vale a dire lunedì 17 febbraio, un altro operaio, Michele Bernardi, è deceduto mentre si trovava sul posto di lavoro in una ditta bresciana, la Comin Parfum, che ha sede a Ono San Pietro in alta Vallecamonica.

L’uomo, 44 anni, lunedì si era recato come sempre nell’azienda, attiva nella produzione di prodotti cosmetici. Intorno alle 7 del mattino, mentre si trovava in un’area automatizzata, è morto sul colpo, venendo schiacciato tra due bancali.

Al momento dell’incidente, la vittima si trovava da sola nell’area di lavoro. L’operaio non è riuscito a mettersi in salvo.

Subito dopo il dramma, sono stati avviati gli accertamenti per capire se il macchinario era guasto e per chiarire totalmente la dinamica della tragedia.