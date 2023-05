Operaio morto nella caduta dalla funivia Seceda in Val Gardena: incidente sul lavoro, tragico volo di 60 metri

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Tragedia sulle dolomiti. Un operaio che stava lavorando sulla funivia Seceda in Val Gardena è morto, cadendo dall’impianto. Il recupero del corpo ha richiesto l’intervento del soccorso alpino dei carabinieri, che però non hanno potuto che costatare l’accaduto.

La dinamica dell’incidente

Attorno alle 9 del mattino del 18 maggio un tecnico manutentore della funivia Seceda in Val Gardena, Alto Adige, è caduto dalla cabina in cui stava lavorando precipitando nel vuoto.

Sarebbe quindi morto sul colpo, dopo oltre 60 metri di volo. Secondo le prime ricostruzioni delle autorità, la corda che lo assicurava all’impianto si sarebbe spezzata.

Fonte foto: Tuttocittà Val Gardena, dove è avvenuto l’incidente

La funivia era chiusa, ed era in manutenzione in attesa dell’inizio della stagione estiva e dell’arrivo dei turisti.

I boschi circostanti sarebbero ancora coperti dalla neve, caduta dopo le abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi.

I morti sul lavoro in Italia

Ogni anno in Italia centinaia di persone perdono la vita sul posto di lavoro a causa di incidenti. Solo pochi giorni fa un operaio è rimasto schiacciato da una lastra di marmo a Minucciano, il provincia di Lucca.

I sindacati hanno indetto uno sciopero degli operatori delle cave per solidarietà, sottolineando come nel nostro Paese tre persone al giorno rimangano vittime del proprio lavoro in media.

Nel corso dello scorso anno, il primo di totale ritorno al lavoro dopo la pandemia da Covid-19, il numero di morti sul posto di lavoro ha toccato le 790 unità, ai quali si aggiungono i 300 caduti nel tragitto dalla propria abitazione.

Numeri in aumento rispetto al 2021, ma questa statistica è dovuta proprio alla ridotta presenza di lavoratori nel biennio pandemico a causa delle restrizioni.

Chi era la vittima dell’incidente in Val Gardena

Stando a quanto riporta il sito di ‘Rainews’, nella sezione locale dedicata alla provincia di Bolzano, la vittima dell’incidente sul lavoro sarebbe un uomo di origini toscane di 48 anni. Sarebbe stato residente in zona da oltre vent’anni.

A seguito dell’allarme, sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino tramite l’elicottero Pelikan 1, i quali però hanno potuto soltanto recuperare il cadavere.

La ricostruzione esatta dell’accaduto è stata affidata agli uomini della guardia di finanza e dei carabinieri, che indagano per accertare eventuali responsabilità.