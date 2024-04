Operaio morto sul lavoro a Magenta vicino Milano, sarebbe caduto dal tetto di un edificio nel cantiere

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Ennesima tragedia sul lavoro. Un operaio di 36 anni di origini albanesi è morto venerdì 12 aprile in un cantiere di Magenta. L’incidente è avvenuto mentre stava ristrutturando un edificio quando, per cause ancora da accertare, il tetto sarebbe crollato, facendo precipitare l’uomo.

La dinamica dell’incidente sul lavoro

Secondo quanto riferito da LaPresse, l’incidente sul lavoro sarebbe avvenuto in una corte in via Garibaldi.

L’uomo sarebbe precipitato dal vano delle scale a causa del tetto crollato per cause ancora da accertare.

Fonte foto: Tuttocittà.it Magenta, dove è morto l’operaio 36enne di origini albanesi, in un incidente sul lavoro

Inutili i soccorsi nel cantiere

Sul posto sono intervenuti una quindicina di vigili del fuoco provenienti dalle sedi di Rho, Legnano e Magenta, oltre ai sanitari del 118 Areu e ai tecnici dell’Ats Città metropolitana, competenti per gli infortuni sul lavoro.

Non sono segnalati altri feriti: i condomini delle altre abitazioni sono rimasti all’interno dei loro appartamenti.

Chi era l’operaio morto a Magenta vicino Milano

Il 36enne era titolare, assieme ad altri due soci, dell’impresa – la Pisoni Costruzioni Srl, secondo quanto riferito da Fanpage – che stava effettuando i lavori nell’appartamento di Magenta.