Operaio morto investito dal treno sulla linea Bologna - Venezia, caos in stazione: ritardi e cancellazioni

All’alba di venerdì 4 ottobre un operaio è morto investito da un treno sui binari della linea Bologna – Venezia, a San Giorgio di Piano. I convogli dell’Alta Velocità, gli Intercity e i regionali, stando a quanto riferito da Ferrovie dello Stato, potrebbero subire deviazioni, ritardi o cancellazioni. Il messaggio di cordoglio del ministro dei Trasporti, Matteo Salvini.

Chi era l’operaio morto investito dal treno

La vittima dell’incidente ferroviario avvenuto a San Giorgio di Piano, secondo quanto riferito da Rete ferroviaria italiana, è un operaio di una ditta appaltatrice esterna che stava lavorando per conto di Rfi.

L’azienda ha espresso cordoglio e vicinanza ai familiari dell’uomo.

La vittima, riferisce Ansa, aveva 47 anni: sarebbe stato investito dall’Intercity Roma-Trieste, che è poi potuto ripartire verso le 7:30.

La dinamica dell’incidente sulla linea Bologna – Venezia

Rete ferroviaria italiana ha aggiunto che la dinamica dell’incidente è “al vaglio delle autorità competenti, alle quali Rfi sta offrendo la più ampia collaborazione”.

Rfi aggiunge che l’uomo, intorno alle ore 4:30, si sarebbe spostato fuori dall’area dei lavori per “cause ancora da accertare“.

Il cordoglio di Matteo Salvini

Il Ministero dei Trasporti, attraverso una nota, ha comunicato il “profondo cordoglio” del titolare del dicastero, Matteo Salvini.

Il leader della Lega “segue gli sviluppi di quanto accaduto con estrema attenzione, a partire dall’accertamento della dinamica dei fatti”.

Treni in ritardo o cancellati: l’elenco

Sul luogo dell’incidente le autorità competenti stanno effettuando i rilievi del caso.

Per questo motivo, Ferrovie dello Stato ha sospeso la circolazione per circa 4 ore: è tornata regolare, nel tratto in cui è avvenuto l’incidente, alle 10.

Poco dopo le ore 8, FS aveva comunicato la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria, con treni a lunga percorrenza deviati via Verona – Poggio Rusco – Bologna con maggior tempi di percorrenza fino a 80 minuti, comunicando anche la graduale ripresa dopo l’autorizzazione alla ripartenza dei treni da parte delle autorità.

Solo un Intercity notturno, partito ieri da Roma e diretto a Trieste, ha registrato un ritardo di diverse ore: si tratterebbe del convoglio che ha investito l’operaio.

L’elenco dei treni AV coinvolti:

FR 9401 Venezia Santa Lucia (5:26) – Roma Termini (9:28) instradato tra Padova e Bologna sul percorso alternativo via Verona e non ferma a Rovigo. I passeggeri in partenza da Rovigo possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia;

FR 9400 Roma Termini (5:35) – Venezia Santa Lucia (9:34) oggi è instradato tra Bologna e Padova sul percorso alternativo via Verona e non ferma a Ferrara. I passeggeri in partenza e diretti a Ferrara possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia;

FR 9403 Venezia Santa Lucia (6:26) – Napoli Centrale (11:48) oggi è instradato tra Padova e Bologna sul percorso alternativo via Verona e non ferma a Ferrara. I passeggeri in partenza da Ferrara possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

FR 9404 Roma Termini (6:35) – Venezia Santa Lucia (10:34) oggi è instradato tra Bologna e Padova sul percorso alternativo via Verona e non ferma a Ferrara. I passeggeri in partenza e diretti a Ferrara possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

FR 8801 Venezia Santa Lucia (6:53) – Lecce (15:58) oggi è instradato tra Padova e Bologna sul percorso alternativo via Verona e non ferma a Rovigo e Ferrara. I passeggeri in partenza e diretti a Rovigo e Ferrara possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

FR 9405 Venezia Santa Lucia (7:26) – Napoli Centrale (12:48) oggi è instradato tra Padova e Bologna sul percorso alternativo via Verona e non ferma a Rovigo. I passeggeri in partenza da Rovigo possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Attivato servizio sostitutivo con autobus fra Bologna e San Pietro in Casale.

Cancellati diversi treni regionali.