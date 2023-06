Operaio morto ad Augusta vicino Siracusa dopo essere caduto durante il turno di lavoro: aveva 59 anni

Un incidente mortale sul lavoro è avvenuto nel Siracusano, dove un operaio di 59 anni è morto dopo essere caduto da un camion sul quale si trovava per un’operazione di carico e scarico della sabbia. Inutili i soccorsi, la Procura apre un fascicolo sul caso.

L’incidente ad Augusta

L’incidente nel quale ha perso la vita un operaio è avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 30 giugno, all’interno di un’azienda di Augusta, comune del libero consorzio comunale di Siracusa, in Sicilia.

Secondo le prime ricostruzioni la vittima, un operaio di 59 anni, si trovava sopra un camion, impegnato in una operazione di carico e scarico di sabbia quando, per cause ancora da accertare, sarebbe caduto dal mezzo.

Fonte foto: Tuttocittà.it Augusta, la zona industriale del Siracusano dov’è morto un operaio di 59 anni, caduto da un mezzo durante un’operazione di carico e scarico

Pare che l’uomo abbia perso l’equilibrio, finendo per cadere dal camion all’indietro, battendo violentemente il capo a terra.

L’arrivo dei soccorsi

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono giunti i carabinieri e una vettura del 118, con gli operatori sanitari che hanno tentato di rianimare il 59enne.

Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare, e i sanitari non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta sul caso, mentre i carabinieri hanno portato avanti i rilievi necessari alle indagini, con le quali si spera di poter far luce sulla vicenda.

Il comunicato di Asso Rlst Siracusa

Sulla vicenda è intervenuto anche Salvatore Carnevale, presidente di Asso Rlst Siracusa, l’Associazione rappresentanti lavoratori per la sicurezza territoriale presentata proprio nella stessa mattinata di quello che il presidente ha definito “un tragico episodio”, che conferma “la necessità di un’associazione come questa”.

L’associazione si propone di mantenere “un monitoraggio costante dei Rls (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) presenti sul territorio, con i quali dovrà essere intrapresa una seria collaborazione. Subito dopo bisognerà mappare i cantieri fino a 15 dipendenti”.

Dopo questi primi passi, potrà iniziare la vera e propria attività dell’associazione, al momento programmata in tre azioni, chiarite dal presidente Carnevale: “un numero minimo di interventi settimanali in provincia; la raccolta delle richieste di ausilio da parte delle imprese e la registrazione delle segnalazioni, esplicite o anonime, provenienti dal mondo del lavoro, dai cittadini e dai lavoratori sensibili”.

“Perché un lavoro dignitoso in un Paese moderno – ha concluso il presidente di Asso Rlst Siracusa – si misura anche dalla capacità di creare e conservare ambienti sicuri”.