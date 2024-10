Operaio morto a Termini Imerese schiacciato da un traliccio: Nicasio Moncada stava usando un escavatore

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Ennesimo incidente sul lavoro nel nostro Paese: stavolta è toccato a Nicasio Moncada, operaio di 44 anni di Sciara. I fatti si sono svolti a Termini Imerese, in provincia di Palermo, dove l’uomo stava lavorando con un escavatore prima di perdere la vita.

Termini Imerese, morto un operaio: travolto da un traliccio

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, Nicasio Moncada, operaio di 44 anni e originario del Comune di Sciara, stava lavorando a Termini Imerese, presso la contrada Canne Masche, al momento dell’incidente.

L’operaio, in dettaglio, era intento a bonificare un terreno con l’ausilio di un escavatore.

Il terreno si trova in contrada Canne Masche, vicino alla zona industriale di Termini Imerese

Purtroppo, durante le operazioni di bonifica, un traliccio è caduto, schiacciando la cabina dell’escavatore e precipitando sul corpo di Moncada.

Si indaga sulla tragedia che ha colpito Nicasio Moncada

Per l’operaio 44enne i soccorsi sono stati praticamente inutili. I Vigili del Fuoco hanno estratto Nicasio Moncada già esanime: nonostante il tempestivo intervento dei medici del 118, l’uomo non ha mai ripreso conoscenza.

Ogni tentativo di rianimazione da parte dei sanitari è stato purtroppo vano.

Al momento, i Carabinieri sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica di questo ennesimo incidente sul lavoro. Non è ancora chiaro il motivo per cui il traliccio che ha tolto la vita a Moncada sia caduto.

È probabile che il terreno sul quale l’operaio stava lavorando fosse di sua proprietà, ma attualmente non si hanno maggiori dettagli sulla vicenda.

Il post di cordoglio del sindaco

Alla notizia della triste morte di Nicasio Moncada, immediata è stata la reazione del sindaco di Sciara (Palermo), il comune di cui l’operaio morto era originario.

“Ancora una volta non ci sono parole per manifestare il dolore di un’intera comunità come la nostra per l’ennesimo incidente sul lavoro a danno di un padre di famiglia, di un grande lavoratore” ha scritto il primo cittadino del Comune su Facebook.

Il quale ha anche rinnovato la propria vicinanza, oltre che quella dell’intera amministrazione comunale, alla famiglia dell’operaio.