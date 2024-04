Operaio morto a Monza dopo 5 giorni di agonia, colpito alla testa da una trave di ferro caduta da una gru

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Tragedia a Monza. Un muratore egiziano di 42 anni è morto in ospedale dopo essere stato ricoverato lo scorso 24 aprile per le ferite riportate in un incidente avvenuto in un cantiere edile. L’operaio era stato colpito alla testa da una trave di ferro che si era staccata all’improvviso da una gru.

L’incidente aveva avuto luogo nel pomeriggio dello scorso mercoledì 24 aprile, come riportato da Ansa.

Il 42 enne era stato colpito dall’oggetto di ferro mentre era al lavoro nel cantiere edile di un palazzo di via Giacosa, nel quartiere Cederna.

Fonte foto: Tuttocitta.it Il cantiere edile all’interno del quale stava lavorando il 42enne si trova a Monza in via Giacosa, nel quartiere Cederna

L’uomo ricoverato al San Gerardo di Monza per un trauma cranico

Il muratore era stato quindi ricoverato d’urgenza nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Gerardo.

Aveva riportato un gravissimo trauma cranico.

Le condizioni dell’uomo sono peggiorate fino al decesso, avvenuto nelle ultime ore.

La Questura e i funzionari di Ats stanno indagando per valutare eventuali responsabilità e il rispetto delle norme di protezione.

Un altro operaio morto a Lograto (Brescia)

Lo scorso 24 aprile un altro operaio di 47 anni è morto schiacciato da una lastra in un’azienda siderurgica a Lograto, in provincia di Brescia.

Secondo quanto riportato dal Giornale di Brescia, l’uomo stava manovrando un carroponte quanto si è staccata una lastra di metallo che lo ha travolto.

Immediati i soccorsi. I sanitari del 118 giunti sul posto con un’ambulanza e un’automedica non hanno però potuto fare nulla per il lavoratore.