Operaio morto a Cividale Mantovano incastrato nei rulli del macchinario: ennesimo incidente sul lavoro

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Un operaio è morto questa mattina a Cividale Mantovano, una frazione del Comune di Rivarolo Mantovano in provincia di Mantova, in seguito a un incidente di lavoro. L’uomo, 34enne, era impiegato in una fabbrica di laminati in vetroresina. Secondo le prime informazioni, sarebbe rimasto incastrato tra i rulli di un macchinario.

Operaio morto: cos’è successo

L’incidente è stato fatto risalire alle 8 del mattino quando l’operaio stava per iniziare il turno e si è messo all’opera alla Sintostamp.

Le cause della morte non sono ancora state appurate, servirà aspettare i riscontri dell’indagine.

La mappa del comune nel mantovano

A segnalare l’accaduto sono stati i suoi colleghi di lavoro in fabbrica. I soccorsi non hanno potuto molto oltre a constatare il decesso dell’uomo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici della medicina sul lavoro dell’Ats Val Padana che sono ancora sul posto per i rilievi.

Chi era l’operaio morto al lavoro

La vittima avrebbe tra poco compiuto 35 anni ed era residente a Rivarolo Mantovano, come riporta Repubblica. Non era sposato e lavorava da 5 anni in uno stabilimento a pochi chilometri di distanza dall’abitazione dove risiedeva con i genitori, aggiunge Ansa.

L’operaio era in procinto di iniziare il proprio turno: stava pulendo il macchinario, prima di avviarlo ed è finito risucchiato nei suoi rulli.

Incidente a Cividale Mantovano: altra morte bianca

Quello di Cividale Mantovano è solo l’ultimo incidente mortale sul lavoro in Italia e in Lombardia in particolare. È questa infatti la regione con più vittime di questo tipo nel nostro Paese.

Solo poche ore prima, un altro ragazzo, 18enne, Pierpaolo Bodini, era rimasto schiacciato da un macchinario agricolo a Brembio, in provincia di Lodi.

Ha avuto ancora più eco mediatico un altro caso del genere. Un operaio, Satnam Singh, era stato abbandonato in strada nelle campagne di Latina dopo essere rimasto gravemente ferito sul lavoro ed è quindi defunto nelle ore successive.