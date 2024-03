Operaio Luca Giannecchini morto a Lucca in un cantiere stradale dopo un incidente sul lavoro: aveva 52 anni

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un operaio di 52 anni, Luca Giannecchini, è morto in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere nella periferia di Lucca. L’uomo era al lavoro in uno scavo quando il terreno intorno ha ceduto. Inutili i soccorsi, indagini delle forze dell’ordine in corso per ricostruire la dinamica.

Luca Giannecchini, l’operaio 52enne morto a Lucca

È avvenuto poco dopo le 8 del mattino di oggi – giovedì 21 marzo 2024 – un incidente nel quale ha perso la vita un uomo in un cantiere in via dei Dorini, in località Sant’Alessio, alla periferia nord ovest di Lucca, in Toscana

Secondo le informazioni fin qui giunte l’operaio, un uomo di 52 anni residente in città e dipendente della Edil Pizzi, impresa edile di Pescaglia (Lucca), era al lavoro all’interno dello scavo di un cantiere aperto per lavori di sistemazione della fognatura, quindi il terreno intorno ha improvvisamente ceduto.

Il post della UIL Toscana in seguito al decesso di Luca Giannecchini, l’operaio morto in un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere a Lucca

Dopo il cedimento nella fossa, alta circa 1,80 metri e larga meno di 2, il collega che era al lavoro con il 52enne Luca Giannecchini ha immediatamente allertato i soccorsi.

L’arrivo dei soccorsi sul cantiere

Solo posto sono quindi accorsi i vigili del fuoco, l’automedica di Lucca e un’ambulanza. È stato inoltre attivato l’elisoccorso Pegaso, che si è rivelato però non necessario. Sul posto anche le forze dell’ordine e gli operatori della Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre alla sostituta procuratrice Lucia Rugani, al sindaco Mario Pardini e ad alcuni assessori della giunta.

I vigili del fuoco hanno provveduto a estrarre il corpo della vittima, rimasto sepolto solo per la parte inferiore, per poi affidarlo al personale medico, che non ha però potuto fare nulla per Luca Giannecchini, il cui decesso è avvenuto durante il trasporto in ospedale, come riportato da ANSA.

Anche il collega che si trovava con lui è rimasto sotterrato fino alle gambe, ma non ha riportato ferite e le sue condizioni di salute sono buone. Sul posto sono ora al lavoro le forze dell’ordine, nel tentativo di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Il cordoglio per l’incidente sul lavoro

Secondo le prime ricostruzioni Luca Giannecchini non sarebbe morto per asfissia, e potrebbe quindi aver avuto un malore in seguito al crollo. Per capire le cause bisognerà però aspettare i risultati dell’autopsia, che dovrebbe essere disposta nelle prossime ore.

“L’ennesima tragedia sul lavoro ci colpisce da vicino: la notizia di un operaio che questa sera non rientrerà a casa ci ha scosso. Si tratta di un’altra morte evitabile. Questi incidenti non devono più accadere: rafforzare la cultura della sicurezza sul lavoro è una priorità” ha detto il segretario provinciale per Forza Italia a Lucca, Carlo Bigongiari.

Su quanto accaduto è intervenuto anche Lorenzo Sichei, sindacalista della Cisl: “Da tanti anni sono impegnato nel sindacato, ne ho viste varie di scene tragiche come questa. C’è troppa precarietà in giro, si corre troppo” ha raccontato Sichei, che ha aggiunto che nell’ultima settimana diversi cantieri sono stati bloccati dopo aver ravvisato delle “situazioni critiche”.