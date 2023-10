Operaio Fincantieri trovato impiccato ad Ancona nella cabina di una nave: allarme lanciato da un collega

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Un operaio si è impiccato ad Ancora. Il ritrovamento è avvenuto nella mattinata di oggi, quando un altro operaio ha scoperto il collega all’interno di una nave in costruzione a Fincantieri. L’operaio è stato subito soccorso e dopo essere stato liberato dalla corda, è stato rianimato dai sanitari.

Il ritrovamento dell’operaio

Verso le 9:30 del mattino un operaio tra i 50 e i 60 anni (l’età e l’identità sono ancora sconosciute) è stato ritrovato impiccato nella cabina di una nave in costruzione ad Ancona. L’uomo è stato subito soccorso dai suoi colleghi, che lo hanno scoperto con la corda intorno al collo.

Secondo la ricostruzione del collega, solo mezz’ora prima la cabina era vuota. L’operaio della ditta esterna che lo ha trovato è quindi giunto pochi minuti dopo l’azione drammatica dell’uomo. Grazie all’allarme tempestivo, gli infermieri interni lo hanno rianimato e all’arrivo del 118 è stato preparato per raggiungere l’ospedale.

Fonte foto: IPA Nei primi sette mesi del 2023 si sono verificati 559 incidenti mortali sul lavoro in Italia

I soccorsi

Il primo soccorso è quindi avvenuto per mano dei suoi colleghi, che lo hanno liberato dalle corde, ma sono stati i sanitari chiamati d’urgenza a rianimarlo. Il cuore dell’operaio è ripartito dopo l’intervento del 118 ed è stato così trasportato in ospedale in condizioni critiche.

Durante il trasporto però l’operaio 50enne ha perso nuovamente i sensi, andando in arresto cardiaco. Prima dell’arrivo a Torrette i soccorritori lo hanno nuovamente rianimato. Giunto all’ospedale è considerato in gravi condizioni.

Incidenti sul lavoro

Gli infortuni e gli incidenti mortali sul posto di lavoro hanno raggiunto numeri allarmanti. I dati (le rilevazioni variano a seconda del periodo preso in esame) mostrano che solo nel 2022 sono stati denunciati 697 mila casi di infortuni. La media, secondo i recenti dati che prendono in esame i primi sette medi del 2023, raccontano la media di incidenti mortali: 80 vittime al mese.

Negli ultimi sette mesi infatti sono verificate 559 vittime sul lavoro, delle quali 430 in occasioni di lavoro (+4,4%) e 129 in itinere (-17,8% rispetto al luglio 2022).