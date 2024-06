Operaio disperso nell'Adda vicino a Milano, caduto nel fiume: era al lavoro sul cavalcavia dell'autostrada A4

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ancora un grave incidente sul lavoro. Disperso un operaio di 58 anni, è precipitato nel fiume Adda mentre stava lavorando sul cavalcavia dell’autostrada A4 a Vaprio d’Adda, vicino Milano. In corso le ricerche dei vigili del fuoco con i sommozzatori.

Operaio cade nel fiume Adda

L’ennesimo incidente sul lavoro è avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 28 giugno, tra Vaprio d’Adda e Trezzo sull’Adda, in provincia di Milano.

Secondo quanto riporta Ansa, un operaio di 58 anni stava lavorando nei pressi del cavalcavia dell’autostrada A4 quando all’improvviso è caduto nel fiume Adda.

L'incidente tra Vaprio d'Adda e Trezzo sull'Adda, in provincia di Milano

Operaio disperso, ricerche in corso

Sono in corso sul posto le ricerche dell’operaio disperso dopo essere caduto nel fiume, al lavoro i vigili del fuoco del distaccamento di Gorgonzola, le squadre dei sommozzatori di Milano e del Saf fluviale di Bergamo.

Le operazioni di ricerca e soccorso sono rese difficili dalla forte corrente del fiume.

I vigili del fuoco hanno chiesto la chiusura parziale del volume di acqua in entrata sul fiume alla diga di Concesa Adda, così da consentire una ricerca più efficace e sicura.

Cade mentre lavora su un canale

Stando alle prime informazioni, l’operaio stava lavorando su un canale scolmatore nei pressi del cavalcavia dell’A4.

Per cause da accertare, è caduto nell’Adda da alcuni metri di altezza ed è scomparso nelle acque del fiume: non sarebbe riuscito a rimanere a galla a causa della pesante attrezzatura indossata.