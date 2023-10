Operaio di 68 anni morto schiacciato da una ruspa a Guastalla in una cava: il collega non l'avrebbe visto

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Nuovo incidente mortale sul lavoro in Italia: a perdere la vita, nella mattinata di venerdì 6 ottobre, è stato un operaio di 68 an a Guastalla.

Cosa è successo a Guastalla

Poco dopo le ore 9 del mattino di venerdì 6 ottobre, un uomo di 68 anni è morto schiacciato da una ruspa nell’area delle cave dell’impresa Bacchi, nella golena del Po a Guastalla.

Stando alle prime ricostruzioni riportate dall’agenzia ‘ANSA, la vittima (un operaio, addetto alla guida di camion) si trovava vicino al suo mezzo in attesa che fosse caricato di sabbia da una ruspa condotta da un altro operaio. Quest’ultimo, in fase di manovra, non si sarebbe accorto della presenza del collega e lo avrebbe travolto.

Fonte foto: Tuttocittà.it Guastalla è un comune situato in provincia di Reggio Emilia, in Emilia Romagna.

I soccorsi

Per l’operaio travolto a Guastalla non c’è stato nulla da fare. I soccorsi, infatti, sono stati vani. Il suo decesso è stato quasi immediato.