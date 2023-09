Operaio di 48 anni muore schiacciato dalla sponda di un camion in una cava a Spresiano (Treviso)

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Tragedia in una cava di Spresiano, in provincia di Treviso, dove un operaio di 48 anni è morto. Secondo la prima ricostruzione la vittima è stata schiacciata dalla sponda di un camion che trasportava materiale inerte. L’incidente è avvenuto intorno alle 9 di sabato 30 settembre in un’azienda che produce materiali per l’edilizia.

L’operaio 48enne è morto sul colpo

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, gli operatori del 118 e quelli dello Spisal.

La tragedia è avvenuta in uno dei piazzali della cava per l’estrazione di materiale per l’edilizia in cui l’uomo, A.T. le sue iniziali, residente ad Arcade, stava lavorando. Il 48enne è rimasto schiacciato dalla sponda di un camion ed è morto sul colpo.

Travolto dalla sponda posteriore del camion

Spetterà ora ai carabinieri accertare eventuali responsabilità per l’accaduto. A colpire l’operaio è stata la sponda posteriore di una vasca per il trasporto di materiale inerte proveniente dalla cava.

Per il 48enne non c’è stato nulla da fare, i soccorsi sono stati inutili.

Secondo quanto riportato da diversi siti di informazione locale, l’uomo era impegnato nella manutenzione del camion, ma l’esatta dinamica di quanto successo è ancora in fase di accertamento.

Prosegue la scia di sangue sui luoghi di lavoro

La conta delle vittime sul lavoro non accenna a fermarsi. Nella giornata di giovedì un uomo di 51 anni è stato investito e ucciso da un tir nel deposito del supermercato in cui lavorava a Basiano, in provincia di Milano.

Sempre giovedì a Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo, un operaio di 63 anni è morto dopo il crollo di un solaio. La vittima era impegnata in un cantiere per la ristrutturazione di uno stabile.

Pochi giorni prima, in provincia di Teramo, un 27enne di Campoli era molto folgorato da una scarica elettrica mentre lavorava su un traliccio dell’alta tensione. Per il giovane, nonostante i soccorsi immediati, non c’è stato nulla da fare.