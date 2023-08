Operaio Antonio Masia trovato morto a Sassari, ipotesi omicidio: indagato un suo collega, avrebbero litigato

Potrebbe non essere stato un infarto ad uccidere Antonio Masia. C’è l’ipotesi che l’operaio sia stato assassinato. Questa la pista seguita dagli inquirenti che lavorano al caso.

Non si esclude la pista dell’omicidio sul posto di lavoro

Sul decesso dell’uomo, morto nel luglio dell’anno scorso presso lo stabilimento della Gesam a Sassari, sono emerse nuove prove che, come riferisce La Nuova Sardegna, suggeriscono un possibile omicidio sul posto di lavoro.

Luri Arben, collega di Masia, sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio volontario. Da quanto trapelato, i due avrebbero avuto un chiarimento circa una punizione data ad Arben. Punizione che non sarebbe stata gradita. Si sarebbe poi innescata una discussione che potrebbe essere culminata in un tragico episodio.

Altri indagati

Ci sono anche altri indagati, tra cui Fabiano Mario Saba, collega di Masia, accusato di omicidio colposo, occultamento di cadavere, incendio doloso aggravato e inquinamento ambientale.

Successivamente, l’impianto della Gesam è andato in fiamme. Tre persone, tra cui un altro operaio dell’azienda, un dirigente e un imprenditore, sono stati iscritti nel registro degli indagati per incendio doloso.

La richiesta di una proroga nelle indagini da parte del sostituto procuratore.

Il sostituto procuratore avrebbe chiesto una proroga di indagine per svolgere ulteriori approfondimenti sulla vicenda e per chiarire in modo specifico i ruoli delle persone coinvolte.

Al momento, la pista di un omicidio sul posto di lavoro sta diventando un’ipotesi sempre più credibile per gli inquirenti, che non scartano la versione di un possibile omicidio. Chi indaga crede che Masia potrebbe essere stato ucciso e il suo corpo potrebbe essere stato nascosto sotto i rifiuti per far sembrare l’episodio un incidente.