Operaio Anas morto investito a Lamezia Terme: stava regolando il traffico dopo l'incidente sulla statale

Ennesimo incidente mortale sul lavoro. Questa volta si è verificato a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. A perdere la vita è stato un 24enne, dipendente di un’impresa che svolge servizi stradali per conto di Anas. L’operaio è stato investito da un’auto mentre stava regolando il traffico sulla strada statale 280, dove poco prima si era consumato un incidente tra due vetture. Per il giovane non c’è stato nulla da fare.

L’incidente sul lavoro all’altezza dell’uscita per l’aeroporto di Lamezia Terme

La tragedia si è consumata nella mattinata dell’8 settembre sulla strada statale 280 ‘Due Mari‘ che conduce verso l’aeroporto di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro.

Il giovane dipendente di un’impresa che svolge servizi stradali per conto dell’Anas è stato investito da un’auto mentre stava regolando il traffico in strada in seguito a un incidente che si era verificato poco prima tra due veicoli.

La strada statale 280 che conduce all'aeroporto di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, dove è avvenuto l'incidente mortale

Stando a quanto si è appreso, il 24enne si trovava all’altezza dell’uscita della statale 280 che conduce verso l’aeroporto.

Più precisamente, l’incidente mortale sarebbe avvenuto nei pressi di un restringimento della carreggiata che è stato realizzato per via di alcuni lavoro di rifacimento dell’asfalto.

Inutile il tentativo di soccorso dell’automobilista

Mentre l’operaio era intento a regolare il traffico, una vettura sarebbe sopraggiunta travolgendo il 24enne. L’uomo alla guida del veicolo, si sarebbe immediatamente fermato e sarebbe sceso dall’auto per prestare soccorso al ragazzo.

Ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Gli operatori del 118, prontamente arrivati sul posto dell’incidente, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del lavoratore.

La vittima, 24enne dipendete di un’impresa legata a Anas, era residente nella provincia di Catanzaro, a San Pietro Apostolo.

In comunicato stampa, Anas esprime “il più sincero cordoglio ai familiari” e fa sapere che l’operaio “si è allontanato dalla sua postazione per cause in corso di accertamento e si è recato sulla rotatoria dove è sopraggiunta un’auto che lo ha investito provocandone il decesso”.

Le indagini delle forze dell’ordine

Sul punto della strada statale 280 in cui si è verificato il sinistro, sono arrivati gli agenti della polizia stradale e i carabinieri per eseguire i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Sulla strada statale 18 ‘Tirrena Inferiore‘, inoltre, Anas informa che, a causa dell’incidente, è temporaneamente chiuso al traffico, in entrambe le direzioni, il tratto in prossimità del km 375,500, all’altezza dell’innesto con la statale 280 “dei Due Mari”.

Le forze dell’ordine dovranno accertare la velocità a cui stava andando l’auto che ha investito il 24enne e verificare che le segnalazioni del precedente incidente e del restringimento della carreggiata siano state correttamente comunicate.

In queste settimane, dopo il tragico incidente ferroviario di Brandizzo dove sono morti 5 operai, l’attenzione sulla sicurezza sul lavoro è massima.

Nel 2022, secondo i dati Inail, sono morte 1.090 persone sul lavoro. L’anno precedente erano state 1.221.