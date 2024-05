Operaio accoltellato dal collega a Scoglitti vicino Ragusa durante una lite: sangue sui vestiti, arrestato

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Un operaio ha accoltellato un collega a Scoglitti, in provincia di Ragusa in Sicilia. L’uomo è stato arrestato. Alla base dell’aggressione pare ci sia stato un diverbio poi degenerato per futili motivi. Il ferito ha riportato tagli al capo e all’addome.

Uomo accoltellato a Scoglitti

I carabinieri della stazione di Scoglitti sono stati chiamati a intervenire in un’azienda agricola in cui era stata segnalata una violenta discussione.

Al loro arrivo i militari hanno trovato un operaio bengalese coperto di tagli e un collega algerino di 53 anni con i vestiti ancora sporchi di sangue.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Scoglitti è una frazione del comune di Vittoria, in provincia di Ragusa. Conta poco più di 4.000 residenti.

Aggressore agli arresti domiciliari

Il bengalese è stato soccorso ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Guzzardi di Vittoria. L’algerino è stato perquisito e gli sono state trovate armi da taglio. L’uomo (del quale sono state rese note le iniziali B.K.) è stato arrestato e portato in carcere a Ragusa.

Dopo la convalida dell’arresto, il gip ha disposto i domiciliari. Sulla testa dell’arrestato pende un’accusa per lesioni aggravate.

I precedenti

L’aggressione nell’azienda agricola di Scoglitti è avvenuta lo scorso 17 maggio e la convalida della misura cautelare, in sede di rito direttissimo, è avvenuta il 20 maggio.

Una settimana prima nei pressi di un distributore di benzina si è scatenata una grande rissa nel cuore della notte. Un uomo è stato ferito a coltellate ed è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Vittoria. Fortunatamente, le ferite riportate non hanno messo in pericolo la sua vita.

E un mese prima un altro accoltellamento aveva scosso la piccola comunità di Scoglitti, nel Ragusano. Nella notte fra sabato 13 e domenica 14 aprile nella piazza del paese è stata accoltellata una persona al culmine di una colluttazione. Ad avere la peggio un uomo di nazionalità rumena.