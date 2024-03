Operaio 59enne morto a Bagheria vicino Palermo dopo un malore in cantiere: dubbi sulle cause del decesso

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Tragedia a Bagheria (Palermo), dove un uomo di 59 anni – probabilmente un operaio – è morto in un cantiere in cui erano in corso alcuni lavori di ristrutturazione, in contrada Santa Marina. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe sentito male e si sarebbe accasciato senza più rialzarsi. I Carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica e la posizione professionale della vittima.

L’uomo morto in un cantiere a Bagheria (Palermo)

Secondo una prima ricostruzione, il 59enne si trovava nell’area del cantiere – un immobile privato – e stava parlando con un operaio. All’improvviso, avrebbe accusato un malore. Lo riporta PalermoToday.

A nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari intervenuti che, alla fine, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

La tragedia è avvenuta a Bagheria, vicino Palermo, in Sicilia

Al momento non è ancora possibile chiarire se il 59enne stesse lavorando o se si trovasse lì per altre ragioni.

Gli accertamenti delle forze dell’ordine

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri in attesa dell’arrivo del medico legale che, dopo l’ispezione del corpo, potrà avanzare le prime ipotesi sulle cause.

I militari dell’Arma hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica della morte e la posizione professionale della vittima, ascoltato gli operai presenti e il direttore del cantiere.

Sarà il medico legale a verificare in quali condizioni sia stato trovato il cadavere e se indossasse abiti da lavoro, magari sporchi di calce o altro.

Un altro incidente sul lavoro a Stornara (Foggia)

Lo scorso 27 febbraio, a Stornara, vicino Foggia, un operaio di 23 anni è morto schiacciato dal terreno di uno scavo in campagna. Si chiamava Francesco Albanese.

Secondo quanto riportato da Ansa, il 23enne stava lavorando a Contessa, nelle campagne di Stornara.

Si stava occupando della messa in opera di un impianto di irrigazione quando sarebbe stato travolto e schiacciato dal materiale accumulato sul bordo dello scavo.