Un operaio di 44 anni è deceduto in un incidente sul lavoro a Pontida. Il tragico fatto è avvenuto nel pomeriggio di martedì 6 agosto. Non si hanno ancora informazioni sulla dinamica e, più nel dettaglio, le generalità dell’uomo che ha perso la vita. Sul posto sono invece rapidamente arrivate un’ambulanza e un’auto medica. I sanitari purtroppo non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo. Anche i carabinieri di Zogno e i funzionari dell’Ats sono sopraggiunti per i primi rilievi.

Incidente in autofficina

Lentamente stanno emergendo le prime informazioni in merito all’incidente avvenuto a Pontida. Sembra infatti che l’uomo di 44 anni, operaio alla guida di un mezzo pesante, sia rimasto ucciso in un’autofficina.

Il 44enne aveva portato il camion a fare la revisione, nell’autofficina Avim di Pontida, a via Bergamo. In questo luogo, nel cortile della ditta, è stato investito da un altro camion.

La vittima è un uomo di 44 anni. Al momento si conosce solo la nazionalità: dai suoi documenti sappiamo che proveniva dalla Romania.

Le dinamiche dell’incidente

Per quanto ancora in fase di ricostruzione, le dinamiche della morte del 44enne non sembrano troppo complesse. L’operaio, di cui non è ancora noto il nome, era nel parcheggio dell’autofficina dove aveva portato il mezzo a fare la revisione.

Altri camion erano presenti e uno di questi, in una manovra di retromarcia, non ha visto l’uomo. Questo sarebbe stato investito dal mezzo pesante.

Restano da chiarire alcuni punti, su cui indagano i tecnici di ATS, i Vigili del Fuoco e i carabinieri della stazione di Zogno.