Operaio 27enne muore folgorato a Bagolino vicino Brescia mentre lavora su un traliccio, aperta indagine

Un operaio di 27 anni è morto a Bagolino, in provincia di Brescia. Il giovane è rimasto folgorato mentre stava lavorando su un traliccio dell’alta tensione. Ricoverato in condizioni gravissime, è morto poche ore dopo presso l’ospedale Civile di Brescia. L’incidente è avvenuto intorno alle 15 di giovedì 17 ottobre a Ponte Caffaro, frazione del comune di Bagolino.

Morto un operaio di 27 anni in provincia di Brescia

La vittima è un operaio di 27 anni di nazionalità peruviana residente in provincia di Firenze. Il giovane lavorava per una ditta della provincia di Brescia. Per motivi ancora da chiarire, l’operaio è rimasto folgorato da una potente scossa.

Nonostante i soccorsi immediati e il trasporto in ospedale in eliambulanza, per lui non c’è stato nulla da fare.

L’incidente è avvenuto a Bagolino, in provincia di Brescia

Dinamica dell’incidente da ricostruire

A chiamare i soccorsi è stato un operaio che stava lavorando insieme a lui sul traliccio situato in via Campini, a Bagolino. Sul posto sono giunte due auto mediche, un’ambulanza e un elicottero.

Gli operatori sanitari hanno tentato di rianimare il giovane sul posto, purtroppo senza riuscirci. Oltre agli operatori sanitari, sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri di Salò, i vigili del fuoco e i tecnici dell’Ats.

Spetterà ora a questi ultimi cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto nel pomeriggio del 17 ottobre a Ponte Caffaro, frazione del comune bresciano di Bagolino.

L’emergenza morti sul lavoro

L’ultimo incidente mortale avvenuto su un posto di lavoro in provincia di Brescia risale a una ventina di giorni fa.

A perdere la vita era stato Alessandro Cigolini, operaio 47enne di Castel Mella, investito da una ruspa mentre lavorava in un cantiere a Castrezzato.

Anche in questo caso l’operaio era morto dopo il ricovero d’urgenza in ospedale. Pochi giorni fa, il 13 ottobre, si è celebrata la Giornata nazionale per le vittime sul lavoro indetta dall’Associazione nazionale lavoratori mutilati e invalidi (Anmil).