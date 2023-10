Operaio 22enne ferito gravemente sul lavoro a Burago di Molgora: è rimasto folgorato da un macchinario

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Ennesimo incidente sul lavoro in Brianza. Un giovane di 22 anni è stato ferito gravemente durante il lavoro su un macchinario: folgorato, è stato trasportato in codice rosso. L’infortunio grave è avvenuto intorno alle 7:30 del mattino, quando il ragazzo era a lavoro su un impianto di via Galvani a Burago di Molgora. Al momento è ricoverato in gravi condizioni, con prognosi riservata, all’ospedale San Gerardo di Monza.

I fatti

Alle 7:30 del mattino il turno di lavoro di un ragazzo di 22 anni è stato interrotto da un incidente. Mentre era intento nel montaggio di un pallettizzatore, l’operaio è rimasto folgorato dal macchinario.

Immediata la risposta da parte dell’azienda, una ditta esterna che stava lavorando all’impianto di via Galvani a Burago di Molgora. Chiamati i soccorsi, si indaga sulle cause dell’incidente, come nel caso dei tre operai alle Acciaierie Venete di Padova.

Le dinamiche

Il giovane è stato ricoverato in prognosi riservata in cardio rianimazione dopo l’incidente. Sulle cause del fatto indagano le forze dell’ordine. Al momento non sono state diffuse informazioni in merito alle possibile motivazioni dietro al ferimento dell’operaio.

Le ipotesi sono diverse, tra queste l’assenza di sicurezza sul posto di lavoro e l’esperienza dell’operaio. Non si procede verso una dichiarazione ufficiale fino alla fine delle indagini in corso da parte dei Carabinieri della compagnia di Vimercate.

I soccorsi

Il giovane folgorato è stato subito soccorso dagli altri operai e i presenti sul posto. A ricevere la chiamata è stata la centrale operativa dell’Azienda Regionale Emergenza e Urgenza. I soccorsi hanno trasportato il giovane operaio in codice rosso in ambulanza.

Giunto all’ospedale San Gerardo di Monza, il 22enne è ora in cardio rianimazione con prognosi riservata. Sono in corso gli accertamenti sulle cause dell’infortunio, nella speranza che non si trasformi in tragedia con il peggioramento delle condizioni di salute, già gravi, dell’operaio.