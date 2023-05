Operaia morta sul lavoro in una carpenteria di Suzzara vicino Mantova: aveva 60 anni, colpita da un oggetto

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Ancora una morte sul lavoro. Una donna di 60 anni è rimasta vittima di un incidente avvenuto in una carpenteria di Suzzara, in provincia di Mantova. L’operaia è stata colpita da un oggetto mentre era al lavoro all’interno dell’azienda. Inutili i soccorsi, per lei non c’è stato niente da fare.

Incidente mortale sul lavoro a Suzzara

Come riporta Ansa, l’incidente si è verificato nella mattinata di lunedì 15 maggio, attorno alle 12, all’interno dello stabilimento della carpenteria Bcl a Suzzara (Mantova).

Si tratta di un’azienda specializzata in produzioni metalliche, in particolare nello stampaggio e saldatura di lamiere a freddo.

L’incidente sul lavoro in un’azienda di Suzzara, in provincia di Mantova

La ricostruzione

Una donna di 60 anni dipendente dell’azienda è morta in un incidente avvenuto mentre stava lavorando davanti ad un macchinario. L’esatta dinamica di quanto avvenuto non è ancora chiara.

Stando ad una prima ricostruzione, l’operaia sarebbe stata colpita da un oggetto non precisato mentre stava lavorando ad un macchinario.

I soccorsi

Gli altri operai al lavoro hanno subito lanciato l’allarme, immediati i soccorsi: sul posto sono intervenuti l’ambulanza e l’automedica del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale Areu.

Si è alzato in volo anche l’elisoccorso ma per la donna non c’è stato niente da fare. I soccorritori giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso della lavoratrice.

Sono intervenuti anche i tecnici della Medicina del lavoro dell’Ats Val Padana per una ispezione all’interno dell’azienda.