Operai vittime di un incidente nella metro di Napoli: 1 morto e 2 feriti, alla base un guasto a un veicolo

Un incidente mortale è avvenuto nel cantiere della metro di Napoli in zona Capodichino. Si contano un morto, un uomo di 63 anni, e due feriti in prognosi riservata. Pare che alla base della tragedia ci sia un guasto ai freni di un veicolo utilizzato nell’area del cantiere.

Vittima prossima alla pensione

Gli operai erano al lavoro nel tunnel della linea 1 della metro tra Capodichino e Poggioreale. La vittima si chiamava Antonio Russo e il cantiere alla metro di Napoli era uno dei suoi ultimi lavori: Russo, originario di Giugliano in Campania, sarebbe andato in pensione a settembre.

Chi sono i feriti

I feriti sono un operaio di 54 anni, che ha riportato un trauma cranico ed è stato ricoverato in codice rosso in stato di incoscienza all’Ospedale del mare.

Il secondo è un 59enne soccorso in stato shock. L’uomo avrebbe riportato danni a una gamba ed è stato portato al Cardarelli, sempre in codice rosso.

Inizialmente pareva che ci fosse anche un quarto operaio coinvolto: si temeva che fosse disperso. Col passare dei minuti è stato chiarito che le persone coinvolte sono tre: un morto e due feriti.

Lo scorso 8 marzo era stato abbattuto l’ultimo diaframma di roccia ed era stato ultimato il collegamento tra le stazioni di Poggioreale e Capodichino della metropolitana.

La dinamica dell’incidente

Tutti gli operai erano iscritti alla Filca Cisl Napoli. Il quotidiano Il Mattino riporta una primissima ricostruzione appresa dal sindacato, secondo la quale l’incidente sarebbe stato determinato da un malfunzionamento del treno che stava portando i tre operai, la vittima e i due feriti, nel tunnel.

“Forse c’è stato un guasto ai freni” all’origine dell’incidente, ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, parlando con l’Ansa. Chi guidava, dunque, avrebbe perso il controllo di “un locomotore che stava trasportando un carrello”.

“C’erano a bordo tre operai: uno si è lanciato e quindi ha riportato solo delle escoriazioni, due invece sono rimasti a bordo e si sono schiantati contro la parete. Uno è deceduto, l’altro invece è ferito gravemente”, ha concluso il sindaco.

I morti sul lavoro nel 2024

Lo scorso Primo Maggio, giorno della festa dei lavoratori, l’Inail ha diffuso i primi dati sui morti sul lavoro in Italia nel trimestre gennaio-marzo.

Nel periodo considerato, le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale sono state 191. Si tratta di 5 incidenti in meno rispetto al 2023.